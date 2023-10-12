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Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
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11:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/venok-1902214917.html
Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии
Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:58
2023-10-12T11:58
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах от Бишкека. В соответствии с законом о государственном протоколе Киргизии, комплекс является одним из двух (наряду с площадью Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств. Далее в программе Путина - переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"), ожидается также подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ. Кроме того, лидеры примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Отдельный пункт в рабочей программе Путина на сегодня - переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.
https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html
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в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, россия, снг
В мире, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии

Путин возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса Ата-Бейит - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах от Бишкека.
В соответствии с законом о государственном протоколе Киргизии, комплекс является одним из двух (наряду с площадью Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Далее в программе Путина - переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"), ожидается также подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ. Кроме того, лидеры примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
Отдельный пункт в рабочей программе Путина на сегодня - переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.
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В миреКиргизияБишкекСадыр ЖапаровВладимир ПутинРоссияСНГ
 
 
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