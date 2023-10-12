Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии
Путин возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах от Бишкека.
В соответствии с законом о государственном протоколе Киргизии, комплекс является одним из двух (наряду с площадью Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств.
Далее в программе Путина - переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"), ожидается также подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ. Кроме того, лидеры примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
Отдельный пункт в рабочей программе Путина на сегодня - переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.