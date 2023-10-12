https://ria.ru/20231012/venok-1902214917.html

Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии

Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Путин возложил венок к комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:58

2023-10-12T11:58

2023-10-12T11:58

в мире

киргизия

бишкек

садыр жапаров

владимир путин

россия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902218133_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_62142213a35eec2c7e82af395ed4b286.jpg

БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), расположенному в 25 километрах от Бишкека. В соответствии с законом о государственном протоколе Киргизии, комплекс является одним из двух (наряду с площадью Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств. Далее в программе Путина - переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"), ожидается также подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ. Кроме того, лидеры примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Отдельный пункт в рабочей программе Путина на сегодня - переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

киргизия

бишкек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, россия, снг