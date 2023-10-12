https://ria.ru/20231012/vena-1902203855.html

В Вене полиция задержала более 300 участников акции в поддержку Палестины

В Вене полиция задержала более 300 участников акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 12.10.2023

В Вене полиция задержала более 300 участников акции в поддержку Палестины

Полиция задержала более 300 участников пропалестинской демонстрации в Вене, заявленной на вечер среды и запрещенной из-за угроз столкновений, сообщили... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:10

2023-10-12T11:10

2023-10-12T11:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Полиция задержала более 300 участников пропалестинской демонстрации в Вене, заявленной на вечер среды и запрещенной из-за угроз столкновений, сообщили правоохранители австрийской столицы в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее полиция в своем аккаунте в соцсети Х предупреждала, что на вечер среды на площади Штефансплац в центре Вены заявлена акция в поддержку Палестины. На тот же вечер была запланирована акция памяти в поддержку Израиля также в центре города - на Бальхаусплац. После проверки данных о пропалестинском мероприятии правоохранители заявили о его запрете из-за угрозы общественной безопасности. "Как уже было известно, заявленное собрание на Штефансплац было ранее запрещено и в течение вечера было объявлено отмененным. Целью этого было в первую очередь предотвратить слияние двух митингов и срыв памятной церемонии на Бальхаусплац. Поэтому большая часть собравшихся на Штефансплац нелегально... была окружена (полицией), чтобы иметь возможность установить личность и предотвратить перемещение в сторону Бальхаусплац", - сообщила полиция Вены. Уточняется, что всего полиция установила 304 нарушителя. "Один человек был привлечен к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом, 292 человека - в соответствии с Законом о собраниях и 11 - за другие административные правонарушения", - пояснили правоохранители. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, вена, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году