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Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023
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17:48 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/valyuta-1902334026.html
Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки
Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023
Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки
Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:48
2023-10-12T17:48
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Данное решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортёров с учётом изменившихся условий внешней торговли", - сказано в сообщении. ЦБ РФ ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией ЦБ нет.
https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки

Минфин: возврат обязательной продажи валютной выручки стабилизирует курс рубля

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
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"Данное решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортёров с учётом изменившихся условий внешней торговли", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией ЦБ нет.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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