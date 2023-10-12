https://ria.ru/20231012/valyuta-1902334026.html

Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки

Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023

Минфин уточнил, зачем приняли решение о возврате продажи валютной выручки

Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:48

2023-10-12T17:48

2023-10-12T17:48

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Данное решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортёров с учётом изменившихся условий внешней торговли", - сказано в сообщении. ЦБ РФ ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией ЦБ нет.

https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии)