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Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023
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13:24 12.10.2023 (обновлено: 13:35 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/valyuta-1902236649.html
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла 83%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:24
2023-10-12T13:35
киргизия
россия
экономика
владимир путин
садыр жапаров
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла 83%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым."Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат - доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", - сказал он.Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 37% и достиг рекордных показателей - 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года подрос еще почти на 18%, отметил глава РФ."Я полностью согласен с президентом (Киргизии), с моим коллегой, у нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста", - сказал Путин.
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киргизия, россия, экономика, владимир путин, садыр жапаров
Киргизия, Россия, Экономика, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Путин: доля рубля в расчетах с Киргизией достигла 83 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла 83%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
"Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат - доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", - сказал он.
Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 37% и достиг рекордных показателей - 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года подрос еще почти на 18%, отметил глава РФ.
"Я полностью согласен с президентом (Киргизии), с моим коллегой, у нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста", - сказал Путин.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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02:14
 
КиргизияРоссияЭкономикаВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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