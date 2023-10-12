https://ria.ru/20231012/valyuta-1902236649.html

Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2023

Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла 83%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:24

2023-10-12T13:24

2023-10-12T13:35

киргизия

россия

экономика

владимир путин

садыр жапаров

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла 83%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым."Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат - доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", - сказал он.Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 37% и достиг рекордных показателей - 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года подрос еще почти на 18%, отметил глава РФ."Я полностью согласен с президентом (Киргизии), с моим коллегой, у нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста", - сказал Путин.

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киргизия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, экономика, владимир путин, садыр жапаров