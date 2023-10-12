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В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023
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09:50 12.10.2023 (обновлено: 11:23 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/valyuta-1902187573.html
В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки
В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки - РИА Новости, 12.10.2023
В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки
Возврат обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:50
2023-10-12T11:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Возврат обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе, заявили в пресс-службе Банка России.&quot;Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке&quot;, — считает регулятор.При этом мера коснется только отдельных экспортеров, заметили в ЦБ. Это позволит остальным компаниям сохранить наработанные схемы внешнеторговых расчетов.Среди ключевых факторов для стабильности валютного рынка регулятор выделил состояние баланса внешней торговли и продолжение денежно-кредитной политики, нацеленной на снижение инфляции. В регуляторе указали, что в третьем квартале произошло "улучшение экспортной конъюнктуры", которое поспособствовало росту выручки. В то же время импортеры, предполагает ЦБ, в состоянии подстроиться к повышению ключевой ставки. Последнее решение, свою очередь, также поддержит российскую валюту за счет повышения доходности рублевых сбережений.Президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ прокомментировали возврат продажи валютной выручки

ЦБ: возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Возврат обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе, заявили в пресс-службе Банка России.
«

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке", — считает регулятор.

При этом мера коснется только отдельных экспортеров, заметили в ЦБ. Это позволит остальным компаниям сохранить наработанные схемы внешнеторговых расчетов.
Среди ключевых факторов для стабильности валютного рынка регулятор выделил состояние баланса внешней торговли и продолжение денежно-кредитной политики, нацеленной на снижение инфляции. В регуляторе указали, что в третьем квартале произошло "улучшение экспортной конъюнктуры", которое поспособствовало росту выручки. В то же время импортеры, предполагает ЦБ, в состоянии подстроиться к повышению ключевой ставки. Последнее решение, свою очередь, также поддержит российскую валюту за счет повышения доходности рублевых сбережений.
Президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
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