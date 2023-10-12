https://ria.ru/20231012/uman-1902155120.html
В Умани прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Умани прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
В Умани прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Умань в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:52
2023-10-12T02:52
2023-10-12T02:52
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Умань, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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умань, черкасская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Умань, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Умани прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в городе Умань Черкасской области прогремел ряд взрывов