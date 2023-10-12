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Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии - РИА Новости, 12.10.2023
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19:45 12.10.2023 (обновлено: 21:45 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии - РИА Новости, 12.10.2023
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии
Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии из-за якобы невыносимых условий, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:45
2023-10-12T21:45
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии из-за якобы невыносимых условий, пишет Daily Mail.&quot;Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство &quot;ужасными&quot; условиями, в которых им пришлось жить&quot;, — говорится в публикации.Среди прочего украинцы пожаловались, что здание "кишит паразитами" и их кормят только "наггетсами и картошкой фри". После этих жалоб менеджер Иэн Миллер лишился должности с годовым окладом 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,7 миллиона рублей. — Прим. ред.). Его уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что истец сам виноват в возникновении проблем.
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в мире, шотландия, глазго
В мире, Шотландия, Глазго
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии

В Шотландии украинцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии из-за якобы невыносимых условий, пишет Daily Mail.
«

"Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство "ужасными" условиями, в которых им пришлось жить", — говорится в публикации.

Среди прочего украинцы пожаловались, что здание "кишит паразитами" и их кормят только "наггетсами и картошкой фри".
После этих жалоб менеджер Иэн Миллер лишился должности с годовым окладом 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,7 миллиона рублей. — Прим. ред.). Его уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что истец сам виноват в возникновении проблем.
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