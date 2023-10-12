https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html

Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии

Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии - РИА Новости, 12.10.2023

Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии

Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии из-за якобы невыносимых условий, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:45

2023-10-12T19:45

2023-10-12T21:45

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии из-за якобы невыносимых условий, пишет Daily Mail."Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство "ужасными" условиями, в которых им пришлось жить", — говорится в публикации.Среди прочего украинцы пожаловались, что здание "кишит паразитами" и их кормят только "наггетсами и картошкой фри". После этих жалоб менеджер Иэн Миллер лишился должности с годовым окладом 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,7 миллиона рублей. — Прим. ред.). Его уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что истец сам виноват в возникновении проблем.

https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html

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в мире, шотландия, глазго