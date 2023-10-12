https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html

"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой

"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 12.10.2023

"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой

Украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота, об этом заявил руководитель украинской агрофирмы "Колос" Леонид Центило... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:33

2023-10-12T03:33

2023-10-12T10:49

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота, об этом заявил руководитель украинской агрофирмы "Колос" Леонид Центило изданию "Страна.ua"."На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх", — отметил Центило.По его словам, спрос на молоко уже существенно превышает предложение, а причиной является массовое вырезание домашнего скота."Статистка страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров", — пожаловался собеседник издания.Такая тенденция, по его словам, связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием получить "хоть какие-то деньги", отдавая скот на убой. Центило добавил, что многие украинцы уезжают на заработки в Европу, а ухаживать за скотом некому.

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902162864.html

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