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"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 12.10.2023
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03:33 12.10.2023 (обновлено: 10:49 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html
"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой
"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 12.10.2023
"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой
Украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота, об этом заявил руководитель украинской агрофирмы "Колос" Леонид Центило... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:33
2023-10-12T10:49
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота, об этом заявил руководитель украинской агрофирмы "Колос" Леонид Центило изданию "Страна.ua"."На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх", — отметил Центило.По его словам, спрос на молоко уже существенно превышает предложение, а причиной является массовое вырезание домашнего скота."Статистка страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров", — пожаловался собеседник издания.Такая тенденция, по его словам, связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием получить "хоть какие-то деньги", отдавая скот на убой. Центило добавил, что многие украинцы уезжают на заработки в Европу, а ухаживать за скотом некому.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902162864.html
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Украина, В мире
"Их вырезают": украинцы столкнулись с новой проблемой

"Страна.ua": на Украине возник дефицит молока из-за сокращения поголовья скота

© AFP 2023 / ARIS MESSINISЖительница Украины продает молоко на рынке
Жительница Украины продает молоко на рынке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Жительница Украины продает молоко на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота, об этом заявил руководитель украинской агрофирмы "Колос" Леонид Центило изданию "Страна.ua".
"На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх", — отметил Центило.
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По его словам, спрос на молоко уже существенно превышает предложение, а причиной является массовое вырезание домашнего скота.
«
"Статистка страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров", — пожаловался собеседник издания.
Такая тенденция, по его словам, связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием получить "хоть какие-то деньги", отдавая скот на убой. Центило добавил, что многие украинцы уезжают на заработки в Европу, а ухаживать за скотом некому.
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