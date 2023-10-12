https://ria.ru/20231012/ukraina-1902373674.html
На Украине завели новое дело против экс-премьера Азарова
На Украине завели новое дело против экс-премьера Азарова - РИА Новости, 12.10.2023
На Украине завели новое дело против экс-премьера Азарова
На Украине завели новое дело против экс-премьера Николая Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:15
2023-10-12T20:15
2023-10-12T20:17
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николай азаров (политик)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. На Украине завели новое дело против экс-премьера Николая Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному изменению конституционного строя, сообщили в четверг в офисе генпрокурора страны. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. "Бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам (гражданкам Украины) сообщено о подозрении. Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Экс-премьер-министру также инкриминирована государственная измена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве уточнили, что бывшему премьеру и одной из его помощниц обвинение предъявлено заочно, а другой помощнице - сотруднице киевской госадминистрации – лично. Их имена ведомство не называет, но, судя по фотографии, опубликованной офисом генпрокурора, речь идет о Николае Азарове. По информации генпрокуратуры Украины, находясь на территории РФ, экс-премьер создал Telegram-канал, в котором якобы размещал публикации "пропагандистского характера, …которые формируют в обществе антиукраинские настроения". В офисе генпрокурора утверждают, что администрировали канал двое помощниц экс-премьера. "Одна из них является действующим государственным служащим и сейчас занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая - бывшая сотрудница этой же райгосадминистрации, которая в настоящее время выехала на территорию РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231007/kiev-1901131761.html
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895497574.html
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в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Россия, Киев, Николай Азаров (политик)
На Украине завели новое дело против экс-премьера Азарова
На Украине против экс-премьера Николая Азарова завели новое дело о госизмене
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. На Украине завели новое дело против экс-премьера Николая Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному изменению конституционного строя, сообщили в четверг в офисе генпрокурора страны.
В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева
заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России
в Крыму.
"Бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам (гражданкам Украины) сообщено о подозрении. Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Экс-премьер-министру также инкриминирована государственная измена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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В ведомстве уточнили, что бывшему премьеру и одной из его помощниц обвинение предъявлено заочно, а другой помощнице - сотруднице киевской госадминистрации – лично. Их имена ведомство не называет, но, судя по фотографии, опубликованной офисом генпрокурора, речь идет о Николае Азарове.
По информации генпрокуратуры Украины, находясь на территории РФ, экс-премьер создал Telegram-канал, в котором якобы размещал публикации "пропагандистского характера, …которые формируют в обществе антиукраинские настроения". В офисе генпрокурора утверждают, что администрировали канал двое помощниц экс-премьера. "Одна из них является действующим государственным служащим и сейчас занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая - бывшая сотрудница этой же райгосадминистрации, которая в настоящее время выехала на территорию РФ", - говорится в сообщении.
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