https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян

Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.10.2023

Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян

Если бы Украина не считала детей и женщин легитимными целями, то спецоперации бы не было изначально, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:12

2023-10-12T15:12

2023-10-12T15:57

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Если бы Украина не считала детей и женщин легитимными целями, то спецоперации бы не было изначально, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя гибель четырехлетний дочери журналиста Sputnik Хайбара Акифи."Если бы Украина не считала детей и женщин вполне легитимными целями, этой войны бы не было изначально. Те, кто отдает такие приказы — бешеные животные. А бешеных животных приходится отстреливать. Из соображений милосердия по отношению к людям", — отметила медиаменеджер.Симоньян подчеркнула, что девочка Амина, ходившая в детский садик на окраине Белгорода, погибла этой ночью под обломками беспилотника ВСУ вместе с бабушкой и дедушкой. При этом, продолжила она, ее маме — кандидату филологических наук Олесе Акифи — обломки дрона переломали кости. Сейчас она лежит в белгородской больнице и еще, возможно, не знает, что этот БПЛА убил ее дочь и родителей.Симоньян добавила, что журналист Акифи приехал в Белгород, чтобы навестить семью после освещения землетрясения в Афганистане, сейчас он в коме.О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела трех погибших, в том числе ребенка.Днем генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что раненными при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифии и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По его словам, сейчас делается все, чтобы помочь семье, решается вопрос перевозки раненых в Москву.

https://ria.ru/20231011/dron-1901943851.html

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