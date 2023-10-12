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Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.10.2023 (обновлено: 15:57 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.10.2023
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян
Если бы Украина не считала детей и женщин легитимными целями, то спецоперации бы не было изначально, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:12
2023-10-12T15:57
специальная военная операция на украине
украина
белгород
москва
маргарита симоньян
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Если бы Украина не считала детей и женщин легитимными целями, то спецоперации бы не было изначально, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя гибель четырехлетний дочери журналиста Sputnik Хайбара Акифи.&quot;Если бы Украина не считала детей и женщин вполне легитимными целями, этой войны бы не было изначально. Те, кто отдает такие приказы — бешеные животные. А бешеных животных приходится отстреливать. Из соображений милосердия по отношению к людям&quot;, — отметила медиаменеджер.Симоньян подчеркнула, что девочка Амина, ходившая в детский садик на окраине Белгорода, погибла этой ночью под обломками беспилотника ВСУ вместе с бабушкой и дедушкой. При этом, продолжила она, ее маме — кандидату филологических наук Олесе Акифи — обломки дрона переломали кости. Сейчас она лежит в белгородской больнице и еще, возможно, не знает, что этот БПЛА убил ее дочь и родителей.Симоньян добавила, что журналист Акифи приехал в Белгород, чтобы навестить семью после освещения землетрясения в Афганистане, сейчас он в коме.О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела трех погибших, в том числе ребенка.Днем генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что раненными при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифии и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По его словам, сейчас делается все, чтобы помочь семье, решается вопрос перевозки раненых в Москву.
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украина, белгород, москва, маргарита симоньян, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, общество, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгород, Москва, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, Общество, Вячеслав Гладков
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян

Симоньян: если бы Украина не считала целями детей и женщин, СВО бы не было

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Если бы Украина не считала детей и женщин легитимными целями, то спецоперации бы не было изначально, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя гибель четырехлетний дочери журналиста Sputnik Хайбара Акифи.
«

"Если бы Украина не считала детей и женщин вполне легитимными целями, этой войны бы не было изначально. Те, кто отдает такие приказы — бешеные животные. А бешеных животных приходится отстреливать. Из соображений милосердия по отношению к людям", — отметила медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что девочка Амина, ходившая в детский садик на окраине Белгорода, погибла этой ночью под обломками беспилотника ВСУ вместе с бабушкой и дедушкой.
При этом, продолжила она, ее маме — кандидату филологических наук Олесе Акифи — обломки дрона переломали кости. Сейчас она лежит в белгородской больнице и еще, возможно, не знает, что этот БПЛА убил ее дочь и родителей.
Симоньян добавила, что журналист Акифи приехал в Белгород, чтобы навестить семью после освещения землетрясения в Афганистане, сейчас он в коме.
О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела трех погибших, в том числе ребенка.
Днем генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что раненными при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифии и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По его словам, сейчас делается все, чтобы помочь семье, решается вопрос перевозки раненых в Москву.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородМоскваМаргарита СимоньянДмитрий КиселевВооруженные силы УкраиныОбществоВячеслав Гладков
 
 
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