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Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 12.10.2023 (обновлено: 15:09 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902244923.html
Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ
Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:55
2023-10-12T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
европа
израиль
брюссель
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico."Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — говорится в публикации.Как указано в статье, Зеленский заявил, что события в Израиле не отодвинут Украину на второй план. Авторы отмечают, что это не совсем так, и добавляют, что не только события на Ближнем Востоке отвлекают внимание стран — членов НАТО. Так, за несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, говорится в материале.Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, европа, израиль, брюссель, politico, nbc
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Европа, Израиль, Брюссель, Politico, NBC
Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ

Politico: Зеленский выступил с отчаянным обращением из-за сокращения помощи

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico.
«
"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — говорится в публикации.
Как указано в статье, Зеленский заявил, что события в Израиле не отодвинут Украину на второй план. Авторы отмечают, что это не совсем так, и добавляют, что не только события на Ближнем Востоке отвлекают внимание стран — членов НАТО. Так, за несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, говорится в материале.

Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОЕвропаИзраильБрюссельPoliticoNBC
 
 
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