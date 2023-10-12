https://ria.ru/20231012/ukraina-1902244923.html

Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ

Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2023

Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:55

2023-10-12T13:55

2023-10-12T15:09

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico."Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — говорится в публикации.Как указано в статье, Зеленский заявил, что события в Израиле не отодвинут Украину на второй план. Авторы отмечают, что это не совсем так, и добавляют, что не только события на Ближнем Востоке отвлекают внимание стран — членов НАТО. Так, за несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, говорится в материале.Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html

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