Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу, пишут СМИ
Politico: Зеленский выступил с отчаянным обращением из-за сокращения помощи
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico.
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"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — говорится в публикации.
Как указано в статье, Зеленский заявил, что события в Израиле не отодвинут Украину на второй план. Авторы отмечают, что это не совсем так, и добавляют, что не только события на Ближнем Востоке отвлекают внимание стран — членов НАТО. Так, за несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, говорится в материале.
Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>