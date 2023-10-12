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Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902207951.html
Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ
Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:28
2023-10-12T11:28
специальная военная операция на украине
украина
в мире
кирилл буданов
израиль
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для украинской армии союзниками Киева. "Мое субъективное мнение: если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться (Киеву - ред.). Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - приводит слова Буданова издание. Он также заявил, что если обратить внимание на географию региональных конфликтов и развитие событий, мир "достаточно быстро приближается к глобальной войне". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html
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украина, в мире, кирилл буданов, израиль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Кирилл Буданов, Израиль, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ

Буданов: конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на поставках ВСУ

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для украинской армии союзниками Киева.
"Мое субъективное мнение: если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться (Киеву - ред.). Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - приводит слова Буданова издание. Он также заявил, что если обратить внимание на географию региональных конфликтов и развитие событий, мир "достаточно быстро приближается к глобальной войне".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКирилл БудановИзраильВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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