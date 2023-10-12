https://ria.ru/20231012/ukraina-1902207951.html

Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ

Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:28

2023-10-12T11:28

2023-10-12T11:28

специальная военная операция на украине

украина

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кирилл буданов

израиль

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для украинской армии союзниками Киева. "Мое субъективное мнение: если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться (Киеву - ред.). Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - приводит слова Буданова издание. Он также заявил, что если обратить внимание на географию региональных конфликтов и развитие событий, мир "достаточно быстро приближается к глобальной войне". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, кирилл буданов, израиль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр