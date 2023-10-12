https://ria.ru/20231012/ukraina-1902186815.html

В Турции раскрыли роль Украины в израильском конфликте

В Турции раскрыли роль Украины в израильском конфликте - РИА Новости, 12.10.2023

В Турции раскрыли роль Украины в израильском конфликте

Палестинское военно-политическое движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет американское вооружение, отправленное на Украину, сообщило турецкое издание... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:45

2023-10-12T09:45

2023-10-12T14:37

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Палестинское военно-политическое движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет американское вооружение, отправленное на Украину, сообщило турецкое издание dikGAZETE."Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно было быть использовано на ее собственной территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля. Это подтверждают и сам ХАМАС, и американские конгрессмены", — утверждается в публикации.Так, еще в прошлом году исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл выразил обеспокоенность по поводу возможного распространения американского оружия за пределы Украины, говорится в статье.По данным газеты, командиры ВСУ лично занимались продажей оружия от западных партнеров на черном рынке. Автор напомнил, что Россия давно предупреждала о развитии подобного опасного сценария. Даже Киев говорит, что оружие из Украины сейчас находится у ХАМАС, но традиционно перекладывает всю ответственность на Россию, замечают журналисты.Отмечается, что, помимо американских винтовок М4, Украина могла передать ХАМАС ракеты Stinger (всего Киев якобы получил от США более 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов и снарядов).Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.

https://ria.ru/20231012/khamas-1902183890.html

https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html

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в мире, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году