https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:08
2023-10-12T09:08
2023-10-12T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
жозеп боррель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. "Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — утверждает дипломат.По его мнению, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.Китай не раз подчеркивал, что не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение.В феврале МИД КНР опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html
украина
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a94d6a3f92712a30346512bb0cc81e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, китай, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Жозеп Боррель
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
Боррель: ЕС не удовлетворен нейтральностью Китая в конфликте РФ и Украины