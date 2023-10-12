https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html

Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной

Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023

Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной

Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:08

2023-10-12T09:08

2023-10-12T09:31

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. "Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — утверждает дипломат.По его мнению, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.Китай не раз подчеркивал, что не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение.В феврале МИД КНР опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html

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