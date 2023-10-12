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Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 12.10.2023 (обновлено: 09:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:08
2023-10-12T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
жозеп боррель
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP. &quot;Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий&quot;, — утверждает дипломат.По его мнению, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.Китай не раз подчеркивал, что не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение.В феврале МИД КНР опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html
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в мире, украина, россия, китай, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Жозеп Боррель
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной

Боррель: ЕС не удовлетворен нейтральностью Китая в конфликте РФ и Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.
«

"Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — утверждает дипломат.

По его мнению, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.

Китай не раз подчеркивал, что не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение.
В феврале МИД КНР опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайЖозеп Боррель
 
 
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