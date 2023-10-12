От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение
Минздрав Украины предложил ввести оценку потери функциональности инвалидов
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим отказывается помогать населению — в материале РИА Новости.
Государство ничего не должно
С 2025-го понятие "инвалидность" на Украине отменяется. Вместо этого — "потеря функциональности", которую будут оценивать заново, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. От "постсоветской модели" надо отказаться, добавил он. То есть тех, кто не в состоянии самостоятельно прокормить себя, через год с небольшим могут лишить пенсии и отправить работать.
© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныГлавный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Это позволит государству сэкономить на социальных выплатах. "Проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращаем человека в экономическое состояние", — пояснил Ляшко.
В том же духе высказалась и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович: "Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и с нуля сформировать новый общественный договор в нашем государстве". И порекомендовала ведомству не увеличивать список льготных категорий — наоборот, сокращать. Дескать, украинцы привыкли получать "подачки", а надо зарабатывать.
Покалеченный народ
По данным Украинского института будущего, из 28,5-миллионного населения экономически активны только 11,7 миллиона. Трудоустроены 9,3 миллиона. И ситуация ухудшается. Создавать ВВП некому. Платить налоги — тоже. Мобилизация и эмиграция лишают государство рабочих рук.
Дефицит бюджета на следующий год — рекордные 54,6 миллиарда долларов. И большая часть средств уйдет на армию. В Киеве очень рассчитывают на финансовую помощь Запада. Однако сколько дадут — непонятно.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
А инвалидов все больше. По словам Жолнович — почти три миллиона. Специалистов и реабилитационных центров не хватает. Конечно, недофинансирование социалки связано с военными расходами.
Число украинцев с ампутированными конечностями уже сопоставимо с показателями Первой мировой войны, указывает The Wall Street Journal. Тогда руки или ноги потеряли 41 тысяча британских солдат и офицеров. А на Украине, по разным данным, — от 20 до 50 тысяч.
Покалеченные дожидаются операции месяцами. Протезы стоят до 50 тысяч евро. Компенсация почти в три раза меньше.
Отработанный материал
"У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще?" — вопрошает украинский министр социальной политики. То есть инвалидов вообще могут лишить государственной поддержки.
Между тем тотальная мобилизация продолжается. В июне Зеленский подписал закон, который расширил категории лиц, подлежащих призыву. И, кстати, теперь туда входят мужчины, ухаживающие за близкими родственниками — инвалидами I и II групп.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
"Слова о сокращении социальной поддержки — громкая пиар-кампания, инструмент давления на Вашингтон, — считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Возможно, на какое-то время финансирование Киева прекратится из-за внутренних проблем в США. Зеленского это никак не устраивает. В украинском обществе считается, что он выбивает из Запада все, что нужно — средства на социальные программы в том числе".
Зеленский демонстрирует, что без американских денег пострадают самые незащищенные слои населения, включая ветеранов-инвалидов. Он хочет вызвать реакцию западной общественности и произвести впечатление на собственное население.
Политолог Александр Дудчак указывает: ветераны боевых действий для киевского режима — отработанный материал. Им никто не поможет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
"Указания МВФ для Украины были направлены именно на это. В принципе, США могли бы профинансировать эти статьи расходов, но администрация Байдена цинична. Если какая-то часть ресурса неэффективна, от нее избавляются. В данном случае это покалеченные бойцы ВСУ, о которых забывают, когда они возвращаются с фронта. Их просто списывают, не вспоминая о заслугах перед режимом", — говорит эксперт.
Украинские военные этого не понимают. Но на передовой многие осознают, что сражаться за интересы Вашингтона и Зеленского нет никакого смысла. И сдаются в плен целыми отрядами — чем дальше, тем больше.