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От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение - РИА Новости, 12.10.2023
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08:00 12.10.2023 (обновлено: 08:02 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html
От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение
От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение - РИА Новости, 12.10.2023
От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение
На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:02
украина
киев
сша
виктор ляшко
андрей суздальцев
александр дудчак
вооруженные силы украины
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим отказывается помогать населению — в материале РИА Новости.Государство ничего не должноС 2025-го понятие "инвалидность" на Украине отменяется. Вместо этого — "потеря функциональности", которую будут оценивать заново, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. От "постсоветской модели" надо отказаться, добавил он. То есть тех, кто не в состоянии самостоятельно прокормить себя, через год с небольшим могут лишить пенсии и отправить работать.Это позволит государству сэкономить на социальных выплатах. "Проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращаем человека в экономическое состояние", — пояснил Ляшко.В том же духе высказалась и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович: "Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и с нуля сформировать новый общественный договор в нашем государстве". И порекомендовала ведомству не увеличивать список льготных категорий — наоборот, сокращать. Дескать, украинцы привыкли получать "подачки", а надо зарабатывать.Покалеченный народПо данным Украинского института будущего, из 28,5-миллионного населения экономически активны только 11,7 миллиона. Трудоустроены 9,3 миллиона. И ситуация ухудшается. Создавать ВВП некому. Платить налоги — тоже. Мобилизация и эмиграция лишают государство рабочих рук.Дефицит бюджета на следующий год — рекордные 54,6 миллиарда долларов. И большая часть средств уйдет на армию. В Киеве очень рассчитывают на финансовую помощь Запада. Однако сколько дадут — непонятно.А инвалидов все больше. По словам Жолнович — почти три миллиона. Специалистов и реабилитационных центров не хватает. Конечно, недофинансирование социалки связано с военными расходами.Число украинцев с ампутированными конечностями уже сопоставимо с показателями Первой мировой войны, указывает The Wall Street Journal. Тогда руки или ноги потеряли 41 тысяча британских солдат и офицеров. А на Украине, по разным данным, — от 20 до 50 тысяч.Покалеченные дожидаются операции месяцами. Протезы стоят до 50 тысяч евро. Компенсация почти в три раза меньше.Отработанный материал"У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще?" — вопрошает украинский министр социальной политики. То есть инвалидов вообще могут лишить государственной поддержки.Между тем тотальная мобилизация продолжается. В июне Зеленский подписал закон, который расширил категории лиц, подлежащих призыву. И, кстати, теперь туда входят мужчины, ухаживающие за близкими родственниками — инвалидами I и II групп."Слова о сокращении социальной поддержки — громкая пиар-кампания, инструмент давления на Вашингтон, — считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Возможно, на какое-то время финансирование Киева прекратится из-за внутренних проблем в США. Зеленского это никак не устраивает. В украинском обществе считается, что он выбивает из Запада все, что нужно — средства на социальные программы в том числе".Зеленский демонстрирует, что без американских денег пострадают самые незащищенные слои населения, включая ветеранов-инвалидов. Он хочет вызвать реакцию западной общественности и произвести впечатление на собственное население.Политолог Александр Дудчак указывает: ветераны боевых действий для киевского режима — отработанный материал. Им никто не поможет."Указания МВФ для Украины были направлены именно на это. В принципе, США могли бы профинансировать эти статьи расходов, но администрация Байдена цинична. Если какая-то часть ресурса неэффективна, от нее избавляются. В данном случае это покалеченные бойцы ВСУ, о которых забывают, когда они возвращаются с фронта. Их просто списывают, не вспоминая о заслугах перед режимом", — говорит эксперт.Украинские военные этого не понимают. Но на передовой многие осознают, что сражаться за интересы Вашингтона и Зеленского нет никакого смысла. И сдаются в плен целыми отрядами — чем дальше, тем больше.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html
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украина, киев, сша, виктор ляшко, андрей суздальцев, александр дудчак, вооруженные силы украины, высшая школа экономики (вшэ), мвф, политика
Украина, Киев, США, Виктор Ляшко, Андрей Суздальцев, Александр Дудчак, Вооруженные силы Украины, Высшая школа экономики (ВШЭ), МВФ, Политика
От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение

Минздрав Украины предложил ввести оценку потери функциональности инвалидов

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим отказывается помогать населению — в материале РИА Новости.

Государство ничего не должно

С 2025-го понятие "инвалидность" на Украине отменяется. Вместо этого — "потеря функциональности", которую будут оценивать заново, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. От "постсоветской модели" надо отказаться, добавил он. То есть тех, кто не в состоянии самостоятельно прокормить себя, через год с небольшим могут лишить пенсии и отправить работать.
© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныГлавный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Это позволит государству сэкономить на социальных выплатах. "Проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращаем человека в экономическое состояние", — пояснил Ляшко.
В том же духе высказалась и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович: "Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и с нуля сформировать новый общественный договор в нашем государстве". И порекомендовала ведомству не увеличивать список льготных категорий — наоборот, сокращать. Дескать, украинцы привыкли получать "подачки", а надо зарабатывать.
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Покалеченный народ

По данным Украинского института будущего, из 28,5-миллионного населения экономически активны только 11,7 миллиона. Трудоустроены 9,3 миллиона. И ситуация ухудшается. Создавать ВВП некому. Платить налоги — тоже. Мобилизация и эмиграция лишают государство рабочих рук.
Дефицит бюджета на следующий год — рекордные 54,6 миллиарда долларов. И большая часть средств уйдет на армию. В Киеве очень рассчитывают на финансовую помощь Запада. Однако сколько дадут — непонятно.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
А инвалидов все больше. По словам Жолнович — почти три миллиона. Специалистов и реабилитационных центров не хватает. Конечно, недофинансирование социалки связано с военными расходами.
Число украинцев с ампутированными конечностями уже сопоставимо с показателями Первой мировой войны, указывает The Wall Street Journal. Тогда руки или ноги потеряли 41 тысяча британских солдат и офицеров. А на Украине, по разным данным, — от 20 до 50 тысяч.
Покалеченные дожидаются операции месяцами. Протезы стоят до 50 тысяч евро. Компенсация почти в три раза меньше.
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Отработанный материал

"У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще?" — вопрошает украинский министр социальной политики. То есть инвалидов вообще могут лишить государственной поддержки.
Между тем тотальная мобилизация продолжается. В июне Зеленский подписал закон, который расширил категории лиц, подлежащих призыву. И, кстати, теперь туда входят мужчины, ухаживающие за близкими родственниками — инвалидами I и II групп.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
"Слова о сокращении социальной поддержки — громкая пиар-кампания, инструмент давления на Вашингтон, — считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Возможно, на какое-то время финансирование Киева прекратится из-за внутренних проблем в США. Зеленского это никак не устраивает. В украинском обществе считается, что он выбивает из Запада все, что нужно — средства на социальные программы в том числе".
Зеленский демонстрирует, что без американских денег пострадают самые незащищенные слои населения, включая ветеранов-инвалидов. Он хочет вызвать реакцию западной общественности и произвести впечатление на собственное население.
Политолог Александр Дудчак указывает: ветераны боевых действий для киевского режима — отработанный материал. Им никто не поможет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
"Указания МВФ для Украины были направлены именно на это. В принципе, США могли бы профинансировать эти статьи расходов, но администрация Байдена цинична. Если какая-то часть ресурса неэффективна, от нее избавляются. В данном случае это покалеченные бойцы ВСУ, о которых забывают, когда они возвращаются с фронта. Их просто списывают, не вспоминая о заслугах перед режимом", — говорит эксперт.
Украинские военные этого не понимают. Но на передовой многие осознают, что сражаться за интересы Вашингтона и Зеленского нет никакого смысла. И сдаются в плен целыми отрядами — чем дальше, тем больше.
 
УкраинаКиевСШАВиктор ЛяшкоАндрей СуздальцевАлександр ДудчакВооруженные силы УкраиныВысшая школа экономики (ВШЭ)МВФПолитика
 
 
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