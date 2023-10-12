https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html

От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение

От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение - РИА Новости, 12.10.2023

От них избавятся. Киев готовит инвалидам циничное решение

На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:02

украина

киев

сша

виктор ляшко

андрей суздальцев

александр дудчак

вооруженные силы украины

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине сокращают социальные программы. В первую очередь сэкономить решили на инвалидах, в том числе покалеченных солдатах ВСУ. Почему киевский режим отказывается помогать населению — в материале РИА Новости.Государство ничего не должноС 2025-го понятие "инвалидность" на Украине отменяется. Вместо этого — "потеря функциональности", которую будут оценивать заново, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. От "постсоветской модели" надо отказаться, добавил он. То есть тех, кто не в состоянии самостоятельно прокормить себя, через год с небольшим могут лишить пенсии и отправить работать.Это позволит государству сэкономить на социальных выплатах. "Проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращаем человека в экономическое состояние", — пояснил Ляшко.В том же духе высказалась и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович: "Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и с нуля сформировать новый общественный договор в нашем государстве". И порекомендовала ведомству не увеличивать список льготных категорий — наоборот, сокращать. Дескать, украинцы привыкли получать "подачки", а надо зарабатывать.Покалеченный народПо данным Украинского института будущего, из 28,5-миллионного населения экономически активны только 11,7 миллиона. Трудоустроены 9,3 миллиона. И ситуация ухудшается. Создавать ВВП некому. Платить налоги — тоже. Мобилизация и эмиграция лишают государство рабочих рук.Дефицит бюджета на следующий год — рекордные 54,6 миллиарда долларов. И большая часть средств уйдет на армию. В Киеве очень рассчитывают на финансовую помощь Запада. Однако сколько дадут — непонятно.А инвалидов все больше. По словам Жолнович — почти три миллиона. Специалистов и реабилитационных центров не хватает. Конечно, недофинансирование социалки связано с военными расходами.Число украинцев с ампутированными конечностями уже сопоставимо с показателями Первой мировой войны, указывает The Wall Street Journal. Тогда руки или ноги потеряли 41 тысяча британских солдат и офицеров. А на Украине, по разным данным, — от 20 до 50 тысяч.Покалеченные дожидаются операции месяцами. Протезы стоят до 50 тысяч евро. Компенсация почти в три раза меньше.Отработанный материал"У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще?" — вопрошает украинский министр социальной политики. То есть инвалидов вообще могут лишить государственной поддержки.Между тем тотальная мобилизация продолжается. В июне Зеленский подписал закон, который расширил категории лиц, подлежащих призыву. И, кстати, теперь туда входят мужчины, ухаживающие за близкими родственниками — инвалидами I и II групп."Слова о сокращении социальной поддержки — громкая пиар-кампания, инструмент давления на Вашингтон, — считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Возможно, на какое-то время финансирование Киева прекратится из-за внутренних проблем в США. Зеленского это никак не устраивает. В украинском обществе считается, что он выбивает из Запада все, что нужно — средства на социальные программы в том числе".Зеленский демонстрирует, что без американских денег пострадают самые незащищенные слои населения, включая ветеранов-инвалидов. Он хочет вызвать реакцию западной общественности и произвести впечатление на собственное население.Политолог Александр Дудчак указывает: ветераны боевых действий для киевского режима — отработанный материал. Им никто не поможет."Указания МВФ для Украины были направлены именно на это. В принципе, США могли бы профинансировать эти статьи расходов, но администрация Байдена цинична. Если какая-то часть ресурса неэффективна, от нее избавляются. В данном случае это покалеченные бойцы ВСУ, о которых забывают, когда они возвращаются с фронта. Их просто списывают, не вспоминая о заслугах перед режимом", — говорит эксперт.Украинские военные этого не понимают. Но на передовой многие осознают, что сражаться за интересы Вашингтона и Зеленского нет никакого смысла. И сдаются в плен целыми отрядами — чем дальше, тем больше.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, виктор ляшко, андрей суздальцев, александр дудчак, вооруженные силы украины, высшая школа экономики (вшэ), мвф, политика