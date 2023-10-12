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Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщила сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:14
2023-10-12T14:14
2023-10-12T16:04
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщила сирийская газета Al-Watan."По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя", — говорится в публикации.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек, в секторе Газа от ответных обстрелов погибли 1203 человека. Неизвестной остается судьба людей, которые оказались в заложниках у ХАМАС, — среди них граждане Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.
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алеппо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Алеппо, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ
Al-Watan: Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии