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Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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23:27 12.10.2023 (обновлено: 23:52 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/udar-1902401509.html
Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС
Армия Израиля сообщает об ударах по пяти домам, которые использовались боевиками ХАМАС, а также по оперативному штабу движения. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:27
2023-10-12T23:52
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщает об ударах по пяти домам, которые использовались боевиками ХАМАС, а также по оперативному штабу движения.Кроме того, был нанесен удар по оперативному штабу ХАМАС, который осуществлял наблюдение и слежение за действиями израильской армии. В ходе удара были поражены "два террориста", находившиеся в помещении штаба.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударах по оперштабу ХАМАС и пяти домам

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщает об ударах по пяти домам, которые использовались боевиками ХАМАС, а также по оперативному штабу движения.
Кроме того, был нанесен удар по оперативному штабу ХАМАС, который осуществлял наблюдение и слежение за действиями израильской армии. В ходе удара были поражены "два террориста", находившиеся в помещении штаба.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Палестино-израильский конфликт
7 октября, 15:33
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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