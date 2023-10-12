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При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.10.2023 (обновлено: 18:27 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/udar-1902254020.html
При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла - РИА Новости, 12.10.2023
При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:17
2023-10-12T18:27
в мире
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
дмитрий киселев
андрей стенин
ростислав журавлев
курская область
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник — 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка: погибла их четырехлетняя дочка Амина", — заявил он.Гендиректор медиагруппы отметил, что Киев устроил эту террористическую атаку по мирным российским селам от отчаяния — в ответ на то, что происходит на фронтах. Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил он. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.&quot;К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева — нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге&quot;, — добавил Киселев.Жена журналиста Sputnik — сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова кандидат филологических наук Олеся Акифи. Они с мужем попали в реанимацию, родители женщины погибли. По словам источника РИА Новости, супруги приехали навестить пожилых родственников.В региональном Минздраве уточнили, что Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, врачи делают все для спасения жизни. Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сейчас он в коме. Его жена также в реанимации после операции, ее гемодинамика стабильная.О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела троих погибших, в том числе ребенка. Два жилых дома оказались фактически уничтожены, еще несколько получили повреждения.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231011/dron-1901943851.html
https://ria.ru/20230826/rassledovanie-1892432256.html
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в мире, белгород, вооруженные силы украины, дмитрий киселев, андрей стенин, ростислав журавлев, курская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев, Курская область
При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

Журналист Sputnik Акифи впал в кому при ударе БПЛА в Белгороде, его дочь погибла

© SputnikХайбар Акифи
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Sputnik
Хайбар Акифи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник — 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка: погибла их четырехлетняя дочка Амина", — заявил он.
Гендиректор медиагруппы отметил, что Киев устроил эту террористическую атаку по мирным российским селам от отчаяния — в ответ на то, что происходит на фронтах. Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил он. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.
«

"К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева — нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", — добавил Киселев.

Жена журналиста Sputnik — сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова кандидат филологических наук Олеся Акифи. Они с мужем попали в реанимацию, родители женщины погибли. По словам источника РИА Новости, супруги приехали навестить пожилых родственников.
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В региональном Минздраве уточнили, что Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, врачи делают все для спасения жизни. Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сейчас он в коме. Его жена также в реанимации после операции, ее гемодинамика стабильная.
О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела троих погибших, в том числе ребенка. Два жилых дома оказались фактически уничтожены, еще несколько получили повреждения.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородВооруженные силы УкраиныДмитрий КиселевАндрей СтенинРостислав ЖуравлевКурская область
 
 
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