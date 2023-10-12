https://ria.ru/20231012/udar-1902254020.html

При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла - РИА Новости, 12.10.2023

При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:17

2023-10-12T14:17

2023-10-12T18:27

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белгород

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник — 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка: погибла их четырехлетняя дочка Амина", — заявил он.Гендиректор медиагруппы отметил, что Киев устроил эту террористическую атаку по мирным российским селам от отчаяния — в ответ на то, что происходит на фронтах. Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил он. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву."К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева — нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", — добавил Киселев.Жена журналиста Sputnik — сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова кандидат филологических наук Олеся Акифи. Они с мужем попали в реанимацию, родители женщины погибли. По словам источника РИА Новости, супруги приехали навестить пожилых родственников.В региональном Минздраве уточнили, что Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, врачи делают все для спасения жизни. Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сейчас он в коме. Его жена также в реанимации после операции, ее гемодинамика стабильная.О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела троих погибших, в том числе ребенка. Два жилых дома оказались фактически уничтожены, еще несколько получили повреждения.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20231011/dron-1901943851.html

https://ria.ru/20230826/rassledovanie-1892432256.html

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в мире, белгород, вооруженные силы украины, дмитрий киселев, андрей стенин, ростислав журавлев, курская область