https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей - РИА Новости, 12.10.2023
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей
Ученые из Самарского университета имени Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:11
2023-10-12T09:11
2023-10-12T12:44
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САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Ученые из Самарского университета имени Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных двигателей от высоких температур, поможет увеличить срок службы деталей и в перспективе позволит создавать более мощные двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур", — рассказал автор проекта, научный руководитель направления по нанесению специальных покрытий научно-исследовательской части Самарского университета Михаил Гиорбелидзе.По расчетам ученых, внедрение инновации позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей.Специальное покрытие поможет защитить от высоких температур детали ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок, а также малоразмерных газотурбинных двигателей, применяемых в том числе на беспилотниках. Структура покрытия выглядит как кольчуга, состоящая из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек. Они располагаются и скрепляются между собой в упорядоченном порядке. Толщина всей "кольчуги" составляет менее полумиллиметра. Сейчас разработка проходит основные испытания, во время которых покрытие будут периодически нагревать до рабочих температур современных газотурбинных двигателей, а затем охлаждать до комнатной температуры. Так ученые определят термоусталостную долговечность покрытия."Специально для проведения этих испытаний в университете было создано новое оборудование, позволяющее определять не только термоусталостную долговечность, но и теплопроводность покрытия", — отметил Гиорбелидзе.Испытания завершатся примерно через полгода.
https://ria.ru/20230928/nauka-1899095865.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, самарский университет, россия, самара, наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Технологии, Самарский университет, Россия, Самара, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей
Ученые из Самары создали покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей
САМАРА, 12 окт — РИА Новости.
Ученые из Самарского университета
имени Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных двигателей от высоких температур, поможет увеличить срок службы деталей и в перспективе позволит создавать более мощные двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур", — рассказал автор проекта, научный руководитель направления по нанесению специальных покрытий научно-исследовательской части Самарского университета
Михаил Гиорбелидзе.
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По расчетам ученых, внедрение инновации позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей.
Специальное покрытие поможет защитить от высоких температур детали ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок, а также малоразмерных газотурбинных двигателей, применяемых в том числе на беспилотниках.
Структура покрытия выглядит как кольчуга, состоящая из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек. Они располагаются и скрепляются между собой в упорядоченном порядке. Толщина всей "кольчуги" составляет менее полумиллиметра. Сейчас разработка проходит основные испытания, во время которых покрытие будут периодически нагревать до рабочих температур современных газотурбинных двигателей, а затем охлаждать до комнатной температуры. Так ученые определят термоусталостную долговечность покрытия.
"Специально для проведения этих испытаний в университете было создано новое оборудование, позволяющее определять не только термоусталостную долговечность, но и теплопроводность покрытия", — отметил Гиорбелидзе.
Испытания завершатся примерно через полгода.
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