https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html

Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей

Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей - РИА Новости, 12.10.2023

Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей

Ученые из Самарского университета имени Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:11

2023-10-12T09:11

2023-10-12T12:44

технологии

самарский университет

россия

самара

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Ученые из Самарского университета имени Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных двигателей от высоких температур, поможет увеличить срок службы деталей и в перспективе позволит создавать более мощные двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур", — рассказал автор проекта, научный руководитель направления по нанесению специальных покрытий научно-исследовательской части Самарского университета Михаил Гиорбелидзе.По расчетам ученых, внедрение инновации позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей.Специальное покрытие поможет защитить от высоких температур детали ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок, а также малоразмерных газотурбинных двигателей, применяемых в том числе на беспилотниках. Структура покрытия выглядит как кольчуга, состоящая из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек. Они располагаются и скрепляются между собой в упорядоченном порядке. Толщина всей "кольчуги" составляет менее полумиллиметра. Сейчас разработка проходит основные испытания, во время которых покрытие будут периодически нагревать до рабочих температур современных газотурбинных двигателей, а затем охлаждать до комнатной температуры. Так ученые определят термоусталостную долговечность покрытия."Специально для проведения этих испытаний в университете было создано новое оборудование, позволяющее определять не только термоусталостную долговечность, но и теплопроводность покрытия", — отметил Гиорбелидзе.Испытания завершатся примерно через полгода.

https://ria.ru/20230928/nauka-1899095865.html

https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, самарский университет, россия, самара, наука, навигатор абитуриента, университетская наука