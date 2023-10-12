https://ria.ru/20231012/tunis-1902294566.html

В Тунисе проходит шествие в поддержку Палестины

В Тунисе проходит шествие в поддержку Палестины - РИА Новости, 12.10.2023

В Тунисе проходит шествие в поддержку Палестины

Многотысячное шествие в поддержку палестинского народа проходит в эти минуты в тунисской столице, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:06

2023-10-12T16:06

2023-10-12T16:13

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 12 окт - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку палестинского народа проходит в эти минуты в тунисской столице, сообщает корреспондент РИА Новости. К национальному шествию солидарности с народом Палестины призвали ряд общественных организаций и партий арабской республики. Массовая акция проходит на центральных улицах тунисской столицы. Демонстранты несут в руках флаги Палестины и Туниса, а также транспаранты с антиизраильскими лозунгами. "Израиль проводит политику геноцида в отношении палестинского народа. Наше шествие и акции в поддержку Палестины доказывают, что наши братья в Палестине не одни, с ними весь мир. Мы выступаем против нормализации отношений ряда арабских стран с оккупационным режимом", - сказал РИА Новости участник шествия по имени Хамза. В среду посольство США в Тунисе сообщило, что закроется для посещения на два дня из-за акций протеста, которые сторонники Палестины организовывают в столице североафриканской страны. Канцелярия президента Туниса Кайса Саида в субботу опубликовало заявление, согласно которому арабская республика выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженному конфликте с Израилем. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, палестина, израиль, тунис (страна), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году