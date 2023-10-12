https://ria.ru/20231012/tsentr-1902341640.html

Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье"

Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье" - РИА Новости, 12.10.2023

Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье"

Открытие распределительного центра "Оренбург Север" состоялось в четверг в особой экономической зоне "Оренбуржье", участие в мероприятии принял губернатор... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:47

2023-10-12T18:47

2023-10-12T18:47

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Открытие распределительного центра "Оренбург Север" состоялось в четверг в особой экономической зоне "Оренбуржье", участие в мероприятии принял губернатор региона Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.Распределительный центр площадью 32 тысячи квадратных метров был построен и сдан в эксплуатацию за один год. Сейчас здесь работают около 270 человек.X5 Group – первый резидент, который запустился в ОЭЗ "Оренбуржье". Остальные резиденты еще не приступили к работе."Наша особая экономическая зона – одна из самых быстроразвивающихся в стране. Меньше чем за два года ее резидентами стали 13 компаний: 8 заводов и 5 логистических центров. Компания X5 Group пришла в Оренбургскую область почти 12 лет назад. Сегодня магазины сети территориально доступны каждому жителю Оренбуржья. Особенно важно, что в торговых объектах представлена продукция местных производителей. Уверен, расширение площадей и функционала распределительного центра повысят эффективность логистики и позволят нашей продукции идти дальше за пределы региона", - сказал Паслер.ОЭЗ "Оренбуржье" входит в топ-3 самых инвестиционно-привлекательных экономических зон в своей категории в России. С первого дня строится и развивается по принципам устойчивого развития. Общий объем инвестиций в экономику региона ожидается на уровне не менее 38 миллиардов рублей. В ближайшие четыре года будет создано около 12 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия