Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье"
CC BY-SA 4.0 / Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области (cropped) / Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье"
CC BY-SA 4.0 / Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области (cropped) /
Распределительный центр открылся в ОЭЗ "Оренбуржье"
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Открытие распределительного центра "Оренбург Север" состоялось в четверг в особой экономической зоне "Оренбуржье", участие в мероприятии принял губернатор региона Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.
Распределительный центр площадью 32 тысячи квадратных метров был построен и сдан в эксплуатацию за один год. Сейчас здесь работают около 270 человек.
X5 Group – первый резидент, который запустился в ОЭЗ "Оренбуржье". Остальные резиденты еще не приступили к работе.
"Наша особая экономическая зона – одна из самых быстроразвивающихся в стране. Меньше чем за два года ее резидентами стали 13 компаний: 8 заводов и 5 логистических центров. Компания X5 Group пришла в Оренбургскую область почти 12 лет назад. Сегодня магазины сети территориально доступны каждому жителю Оренбуржья. Особенно важно, что в торговых объектах представлена продукция местных производителей. Уверен, расширение площадей и функционала распределительного центра повысят эффективность логистики и позволят нашей продукции идти дальше за пределы региона", - сказал Паслер.
ОЭЗ "Оренбуржье" входит в топ-3 самых инвестиционно-привлекательных экономических зон в своей категории в России. С первого дня строится и развивается по принципам устойчивого развития. Общий объем инвестиций в экономику региона ожидается на уровне не менее 38 миллиардов рублей. В ближайшие четыре года будет создано около 12 тысяч рабочих мест.