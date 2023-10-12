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В Совфеде предложили упростить доступ соотечественникам на рынок труда - РИА Новости, 12.10.2023
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20:55 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/trud-1902381352.html
В Совфеде предложили упростить доступ соотечественникам на рынок труда
В Совфеде предложили упростить доступ соотечественникам на рынок труда - РИА Новости, 12.10.2023
В Совфеде предложили упростить доступ соотечественникам на рынок труда
Соотечественники должны иметь преференции при получении электронной визы в Россию, им следует упростить доступ на рынок труда РФ, считает сенатор от... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:55
2023-10-12T20:55
россия
александр шендерюк-жидков
общество
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КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Соотечественники должны иметь преференции при получении электронной визы в Россию, им следует упростить доступ на рынок труда РФ, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Мы видим четыре вопроса, решение которых позволило бы серьёзным образом содействовать улучшению ситуации с нашими соотечественниками. Электронная виза - наши соотечественники должны иметь преференции для получения электронной визы, особенно, когда планируется существенно увеличить её стоимость. Наши соотечественники должны иметь возможность получать бесплатную электронную визу или по символической цене", - сказал политик на слушаниях, посвященных теме соотечественников. Еще одна тема, по словам сенатора - доступ на рынок труда. "Именно облегченный доступ на рынок труда наших соотечественников может стать безболезненным решением для решения по безработице", - считает Шендерюк-Жидков. Кроме того, следует говорить о возможности для соотечественников легко открыть свой бизнес в России, полагает законодатель. "Потому что именно наши соотечественники - в основном экономически активные люди, которые во многом уже сейчас помогают нам преодолевать санкционное давление", - отметил он. "Ну и наконец последнее - цифровизация. Ничего нам не мешает создать отдельный раздел на госуслугах, что позволит как наладить информационное взаимодействие с ними, так и во многом восстановить законные права, проживающих за рубежом", - подчеркнул сенатор. Шендерюк-Жидков отметил, что Калининград долгие годы является уникальным хабом для наших соотечественников. В 90-е годы Калининград стал регионом, в который возвращались наши соотечественники из Казахстана и Прибалтики. Многие эмигририровали в Германию, но многие вернулись в Россию и Калининград стал их новым домом. "При этом новый период интереса к региону мы увидели сначала в 2018 году с чемпионатом мира по футболу, а затем с реализацией на территории Калининградской области эксперимента по электронной визе с июля 2019 года", - пояснил он. Упрощение визовых процедур дало резкий скачек интереса к региону и, конечно, этот интерес был прежде всего наших соотечественников, добавил он. "И даже сейчас, когда взаимоотношения очень осложнены санкционным давлением, мы видим, как Калининград является мостом для наших соотечественников для контакта с Большой Родиной. Поэтому, когда говорят об ограничении для доступа иностранных автомобилей на территории России (как ответное действие) мы считаем, что это не нужно распространять на Калининград, так как именно Калининград до сих пор является важной логистической точкой, которую используют наши соотечественники", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html
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россия, александр шендерюк-жидков, общество
Россия, Александр Шендерюк-Жидков, Общество
В Совфеде предложили упростить доступ соотечественникам на рынок труда

Шендерюк-Жидков призвал упростить доступ соотечественникам на рынок труда

© iStock.com / VioletaStoimenovaРабота с документами
Работа с документами - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / VioletaStoimenova
Работа с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Соотечественники должны иметь преференции при получении электронной визы в Россию, им следует упростить доступ на рынок труда РФ, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
"Мы видим четыре вопроса, решение которых позволило бы серьёзным образом содействовать улучшению ситуации с нашими соотечественниками. Электронная виза - наши соотечественники должны иметь преференции для получения электронной визы, особенно, когда планируется существенно увеличить её стоимость. Наши соотечественники должны иметь возможность получать бесплатную электронную визу или по символической цене", - сказал политик на слушаниях, посвященных теме соотечественников.
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Еще одна тема, по словам сенатора - доступ на рынок труда. "Именно облегченный доступ на рынок труда наших соотечественников может стать безболезненным решением для решения по безработице", - считает Шендерюк-Жидков.
Кроме того, следует говорить о возможности для соотечественников легко открыть свой бизнес в России, полагает законодатель. "Потому что именно наши соотечественники - в основном экономически активные люди, которые во многом уже сейчас помогают нам преодолевать санкционное давление", - отметил он.
"Ну и наконец последнее - цифровизация. Ничего нам не мешает создать отдельный раздел на госуслугах, что позволит как наладить информационное взаимодействие с ними, так и во многом восстановить законные права, проживающих за рубежом", - подчеркнул сенатор.
Шендерюк-Жидков отметил, что Калининград долгие годы является уникальным хабом для наших соотечественников. В 90-е годы Калининград стал регионом, в который возвращались наши соотечественники из Казахстана и Прибалтики. Многие эмигририровали в Германию, но многие вернулись в Россию и Калининград стал их новым домом.
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"При этом новый период интереса к региону мы увидели сначала в 2018 году с чемпионатом мира по футболу, а затем с реализацией на территории Калининградской области эксперимента по электронной визе с июля 2019 года", - пояснил он. Упрощение визовых процедур дало резкий скачек интереса к региону и, конечно, этот интерес был прежде всего наших соотечественников, добавил он.
"И даже сейчас, когда взаимоотношения очень осложнены санкционным давлением, мы видим, как Калининград является мостом для наших соотечественников для контакта с Большой Родиной. Поэтому, когда говорят об ограничении для доступа иностранных автомобилей на территории России (как ответное действие) мы считаем, что это не нужно распространять на Калининград, так как именно Калининград до сих пор является важной логистической точкой, которую используют наши соотечественники", - подчеркнул сенатор.
 
РоссияАлександр Шендерюк-ЖидковОбщество
 
 
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