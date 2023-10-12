Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/tramp-1902158598.html
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:11
2023-10-12T04:11
сша
израиль
флорида
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_508253954d54540c7015e079850ee7f9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. "При моем правлении никто бы и не подумал напасть на Израиль", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, традиционно считающемся лояльным Республиканской партии США. Трамп не пояснил, как именно он мог бы предотвратить резонансное нападение Палестины. Вместе с тем, он подчеркнул, что "с гордостью называет себя ближайшим другом Израиля из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме".
https://ria.ru/20231008/tramp-1901248327.html
сша
израиль
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8321314c57b93ef7ee6d3cabff8de2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, флорида, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Флорида, Дональд Трамп, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Трамп заявил, что при его администрации ХАМАС не осмелился бы напасть на Израиль

© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль.
"При моем правлении никто бы и не подумал напасть на Израиль", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, традиционно считающемся лояльным Республиканской партии США.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США
8 октября, 02:57
Трамп не пояснил, как именно он мог бы предотвратить резонансное нападение Палестины. Вместе с тем, он подчеркнул, что "с гордостью называет себя ближайшим другом Израиля из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме".
 
СШАИзраильФлоридаДональд ТрампХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала