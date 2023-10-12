https://ria.ru/20231012/tramp-1902158598.html

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль - РИА Новости, 12.10.2023

Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:11

2023-10-12T04:11

2023-10-12T04:11

сша

израиль

флорида

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. "При моем правлении никто бы и не подумал напасть на Израиль", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, традиционно считающемся лояльным Республиканской партии США. Трамп не пояснил, как именно он мог бы предотвратить резонансное нападение Палестины. Вместе с тем, он подчеркнул, что "с гордостью называет себя ближайшим другом Израиля из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме".

https://ria.ru/20231008/tramp-1901248327.html

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израиль

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сша, израиль, флорида, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире