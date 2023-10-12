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Трамп назвал Байдена посмешищем - РИА Новости, 12.10.2023
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03:46 12.10.2023 (обновлено: 03:52 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/tramp-1902157230.html
Трамп назвал Байдена посмешищем
Трамп назвал Байдена посмешищем - РИА Новости, 12.10.2023
Трамп назвал Байдена посмешищем
Бывший президент США Дональд Трамп в среду нелицеприятно отозвался о своем преемнике Джо Байдене, обвинив его в некомпетентности и напрямую назвав "посмешищем", РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:46
2023-10-12T03:52
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду нелицеприятно отозвался о своем преемнике Джо Байдене, обвинив его в некомпетентности и напрямую назвав "посмешищем", которое "оккупировало Белый дом". "При Жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, традиционно считающемся лояльным Республиканской партии США. В числе событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Байдена, экс-президент упомянул и недавнее обострение палестино-израильского конфликта. По мнению Трампа, противникам США при администрации Байдена "повезло по-настоящему". "Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве – по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при Жуликоватом Джо", - добавил политик-республиканец.
https://ria.ru/20231009/glupost-1901610969.html
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сша, америка, флорида, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Америка, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп назвал Байдена посмешищем

Трамп назвал Байдена посмешищем, которое оккупировало Белый дом

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду нелицеприятно отозвался о своем преемнике Джо Байдене, обвинив его в некомпетентности и напрямую назвав "посмешищем", которое "оккупировало Белый дом".
«
"При Жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, традиционно считающемся лояльным Республиканской партии США.
В числе событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Байдена, экс-президент упомянул и недавнее обострение палестино-израильского конфликта.
По мнению Трампа, противникам США при администрации Байдена "повезло по-настоящему". "Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве – по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при Жуликоватом Джо", - добавил политик-республиканец.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Трамп заявил, что "глупость" Байдена обусловила начало конфликта на Украине
9 октября, 20:19
 
СШААмерикаФлоридаДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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