https://ria.ru/20231012/tekhnika-1902340349.html

Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала

Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала - РИА Новости, 12.10.2023

Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала

Более 50 единиц техники приобрели в этом году для автопарков дорожной техники в муниципалитетах ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:08

2023-10-12T18:08

2023-10-12T18:08

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

дмитрий артюхов

надымский район

пуровский район

ноябрьск

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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 50 единиц техники приобрели в этом году для автопарков дорожной техники в муниципалитетах ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства региона. "Всего в этом году для округа закупили 54 единицы — более половины транспорта уже поступило в муниципалитеты. Программа масштабного обновления автопарка дорожной техники реализуется по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова", — говорится в сообщении. Самое масштабное обновление в Надымском районе — сюда уже пришло 16 единиц. В Пуровский район поставили восемь спецмашин, по семь — в Ноябрьск и Новый Уренгой, две — в Шурышкарский район. Значительно обновилась техника для содержания дорог. Большая часть — всесезонная. В Надымский район приобрели четыре комбинированные дорожные машины. В зимнее время они будут очищать дороги от снега, посыпать противогололедными материалами поверхности тротуаров и дорог. Летом — убирать и мыть дороги, ограждения, бордюры, дорожные знаки, перевозить асфальт при ямочном ремонте. По одной аналогичной машине приобрели для Пуровского района и Ноябрьска. Также в самом южном городе Ямала появился автогидроподъемник, с его помощью можно монтировать освещение и ремонтировать линии коммуникаций. Держать в чистоте улицы Ноябрьска поможет новая подметально-уборочная машина и два мини-погрузчика. Зимой и осенью они будут убирать снег и листья на тротуарах, в садах и парках. Летом — перевозить и выравнивать сыпучие материалы во время дорожно-строительных работ. Два таких же мини-погрузчика появились в Пуровском районе. Вместе с ними парк дорожной техники пополнили экскаватор, фронтальный погрузчик и трактор, отмечает пресс-служба. В Надымский район поступили полуприцеп-тяжеловоз, два автогрейдера, экскаватор и бульдозер. В Шурышкарский — трактор с оборудованием для уборки снега и самосвал. Всего за последние пять лет приобретено 344 единицы дорожно-эксплуатационной техники, из них 25 используют газ в качестве моторного топлива, уточняют власти.

https://ria.ru/20230825/yamal-1892278669.html

ямал

надымский район

пуровский район

ноябрьск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, дмитрий артюхов, надымский район, пуровский район, ноябрьск