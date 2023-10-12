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Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала - РИА Новости, 12.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:08 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/tekhnika-1902340349.html
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала - РИА Новости, 12.10.2023
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала
Более 50 единиц техники приобрели в этом году для автопарков дорожной техники в муниципалитетах ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:08
2023-10-12T18:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
дмитрий артюхов
надымский район
пуровский район
ноябрьск
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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 50 единиц техники приобрели в этом году для автопарков дорожной техники в муниципалитетах ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства региона. "Всего в этом году для округа закупили 54 единицы — более половины транспорта уже поступило в муниципалитеты. Программа масштабного обновления автопарка дорожной техники реализуется по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова", — говорится в сообщении. Самое масштабное обновление в Надымском районе — сюда уже пришло 16 единиц. В Пуровский район поставили восемь спецмашин, по семь — в Ноябрьск и Новый Уренгой, две — в Шурышкарский район. Значительно обновилась техника для содержания дорог. Большая часть — всесезонная. В Надымский район приобрели четыре комбинированные дорожные машины. В зимнее время они будут очищать дороги от снега, посыпать противогололедными материалами поверхности тротуаров и дорог. Летом — убирать и мыть дороги, ограждения, бордюры, дорожные знаки, перевозить асфальт при ямочном ремонте. По одной аналогичной машине приобрели для Пуровского района и Ноябрьска. Также в самом южном городе Ямала появился автогидроподъемник, с его помощью можно монтировать освещение и ремонтировать линии коммуникаций. Держать в чистоте улицы Ноябрьска поможет новая подметально-уборочная машина и два мини-погрузчика. Зимой и осенью они будут убирать снег и листья на тротуарах, в садах и парках. Летом — перевозить и выравнивать сыпучие материалы во время дорожно-строительных работ. Два таких же мини-погрузчика появились в Пуровском районе. Вместе с ними парк дорожной техники пополнили экскаватор, фронтальный погрузчик и трактор, отмечает пресс-служба. В Надымский район поступили полуприцеп-тяжеловоз, два автогрейдера, экскаватор и бульдозер. В Шурышкарский — трактор с оборудованием для уборки снега и самосвал. Всего за последние пять лет приобретено 344 единицы дорожно-эксплуатационной техники, из них 25 используют газ в качестве моторного топлива, уточняют власти.
https://ria.ru/20230825/yamal-1892278669.html
ямал
надымский район
пуровский район
ноябрьск
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, дмитрий артюхов, надымский район, пуровский район, ноябрьск
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал, Дмитрий Артюхов, Надымский район, Пуровский район, Ноябрьск

Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 50 единиц техники приобрели в этом году для автопарков дорожной техники в муниципалитетах ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Всего в этом году для округа закупили 54 единицы — более половины транспорта уже поступило в муниципалитеты. Программа масштабного обновления автопарка дорожной техники реализуется по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова", — говорится в сообщении.
Самое масштабное обновление в Надымском районе — сюда уже пришло 16 единиц. В Пуровский район поставили восемь спецмашин, по семь — в Ноябрьск и Новый Уренгой, две — в Шурышкарский район.
Значительно обновилась техника для содержания дорог. Большая часть — всесезонная. В Надымский район приобрели четыре комбинированные дорожные машины. В зимнее время они будут очищать дороги от снега, посыпать противогололедными материалами поверхности тротуаров и дорог. Летом — убирать и мыть дороги, ограждения, бордюры, дорожные знаки, перевозить асфальт при ямочном ремонте.
По одной аналогичной машине приобрели для Пуровского района и Ноябрьска. Также в самом южном городе Ямала появился автогидроподъемник, с его помощью можно монтировать освещение и ремонтировать линии коммуникаций.
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Держать в чистоте улицы Ноябрьска поможет новая подметально-уборочная машина и два мини-погрузчика. Зимой и осенью они будут убирать снег и листья на тротуарах, в садах и парках. Летом — перевозить и выравнивать сыпучие материалы во время дорожно-строительных работ. Два таких же мини-погрузчика появились в Пуровском районе. Вместе с ними парк дорожной техники пополнили экскаватор, фронтальный погрузчик и трактор, отмечает пресс-служба.
В Надымский район поступили полуприцеп-тяжеловоз, два автогрейдера, экскаватор и бульдозер. В Шурышкарский — трактор с оборудованием для уборки снега и самосвал.
Всего за последние пять лет приобретено 344 единицы дорожно-эксплуатационной техники, из них 25 используют газ в качестве моторного топлива, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалДмитрий АртюховНадымский районПуровский районНоябрьск
 
 
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