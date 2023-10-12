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Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка
Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка - РИА Новости, 12.10.2023
Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка
Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ под Авдеевкой, он пытался помешать наступательным действиям ВС РФ, которые продолжаются уже... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:17
2023-10-12T00:17
2023-10-12T00:17
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ под Авдеевкой, он пытался помешать наступательным действиям ВС РФ, которые продолжаются уже больше суток. "В какой-то момент, когда продвижение пехоты на нашем участке замедлилось, на нас выкатился танк и начал пытаться бить по нашим позициям. Его подбили артиллеристы огнем из гаубицы, а после того как экипаж противника выбрался из неисправной машины, разведчики с помощью БПЛА сбросили в открытый люк башни ВОГ", - рассказал РИА Новости боец, принимавший участие в уничтожении танка.
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авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка
Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожил под Авдеевкой танк ВСУ
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ под Авдеевкой, он пытался помешать наступательным действиям ВС РФ, которые продолжаются уже больше суток.
"В какой-то момент, когда продвижение пехоты на нашем участке замедлилось, на нас выкатился танк и начал пытаться бить по нашим позициям. Его подбили артиллеристы огнем из гаубицы, а после того как экипаж противника выбрался из неисправной машины, разведчики с помощью БПЛА сбросили в открытый люк башни ВОГ", - рассказал РИА Новости боец, принимавший участие в уничтожении танка.