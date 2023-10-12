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На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 12.10.2023
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03:16 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/svyaz-1902156344.html
На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля
На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 12.10.2023
На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля
Связь на островах Кунашир и Шикотан восстановлена по временной схеме в полном объеме, сообщил в четверг РИА Новости министр цифрового и технологического... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:16
2023-10-12T03:16
кунашир (остров)
шикотан
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Связь на островах Кунашир и Шикотан восстановлена по временной схеме в полном объеме, сообщил в четверг РИА Новости министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом было зафиксировано в субботу. Авария привела к ограничению предоставления услуг связи на этих двух островах. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии. Правоохранительные органы продолжают проверку. "В результате скоординированных действий правительства региона и оператора ПАО "Ростелеком" в результате проведенных в ночь с 11 на 12 октября аварийно-восстановительных работ удалось с использованием поврежденных волокон по временной схеме восстановить оказание услуг связи в полном объеме. Одновременно операторы связи продолжают работы по организации резервных каналов через спутник", - рассказал собеседник агентства. Министр отметил, что при поддержке Минцифры России продолжается подготовка восстановительных работ на поврежденном участке подводного кабеля.
https://ria.ru/20231011/kabel-1902081182.html
кунашир (остров)
шикотан
сахалинская область
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кунашир (остров), шикотан, сахалинская область
Кунашир (остров), Шикотан, Сахалинская область
На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля

На двух курильских островах починили связь после повреждения кабеля под водой

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкПорт Южно-Курильска на острове Кунашир
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Порт Южно-Курильска на острове Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Связь на островах Кунашир и Шикотан восстановлена по временной схеме в полном объеме, сообщил в четверг РИА Новости министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом было зафиксировано в субботу. Авария привела к ограничению предоставления услуг связи на этих двух островах. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии. Правоохранительные органы продолжают проверку.
"В результате скоординированных действий правительства региона и оператора ПАО "Ростелеком" в результате проведенных в ночь с 11 на 12 октября аварийно-восстановительных работ удалось с использованием поврежденных волокон по временной схеме восстановить оказание услуг связи в полном объеме. Одновременно операторы связи продолжают работы по организации резервных каналов через спутник", - рассказал собеседник агентства.
Министр отметил, что при поддержке Минцифры России продолжается подготовка восстановительных работ на поврежденном участке подводного кабеля.
В Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
На Чукотке установили причины повреждения подводного кабеля связи
Вчера, 17:26
 
Кунашир (остров)ШикотанСахалинская область
 
 
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