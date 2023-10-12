https://ria.ru/20231012/svyaz-1902156344.html

На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля

На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 12.10.2023

На Курилах восстановили связь после повреждения подводного кабеля

Связь на островах Кунашир и Шикотан восстановлена по временной схеме в полном объеме, сообщил в четверг РИА Новости министр цифрового и технологического... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:16

2023-10-12T03:16

2023-10-12T03:16

кунашир (остров)

шикотан

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Связь на островах Кунашир и Шикотан восстановлена по временной схеме в полном объеме, сообщил в четверг РИА Новости министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом было зафиксировано в субботу. Авария привела к ограничению предоставления услуг связи на этих двух островах. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии. Правоохранительные органы продолжают проверку. "В результате скоординированных действий правительства региона и оператора ПАО "Ростелеком" в результате проведенных в ночь с 11 на 12 октября аварийно-восстановительных работ удалось с использованием поврежденных волокон по временной схеме восстановить оказание услуг связи в полном объеме. Одновременно операторы связи продолжают работы по организации резервных каналов через спутник", - рассказал собеседник агентства. Министр отметил, что при поддержке Минцифры России продолжается подготовка восстановительных работ на поврежденном участке подводного кабеля.

https://ria.ru/20231011/kabel-1902081182.html

кунашир (остров)

шикотан

сахалинская область

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кунашир (остров), шикотан, сахалинская область