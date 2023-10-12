https://ria.ru/20231012/svo-1902369772.html

Меры поддержки участников СВО обсудили в Тамбовской области

Меры поддержки участников СВО обсудили в Тамбовской области - РИА Новости, 12.10.2023

Меры поддержки участников СВО обсудили в Тамбовской области

В Тамбове проходит пленарная сессия Агентства стратегических инициатив России по поддержке участников СВО и их семей, в рамках мероприятия обсудили меры... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:00

2023-10-12T20:00

2023-10-12T20:00

тамбовская область

тамбовская область

светлана чупшева

тамбов

россия

максим егоров

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Тамбове проходит пленарная сессия Агентства стратегических инициатив России по поддержке участников СВО и их семей, в рамках мероприятия обсудили меры поддержки, а также поделились опытом, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, глава Тамбовской области Максим Егоров, представители других регионов. "Хотели бы обсудить, какие решения сегодня есть в регионах по адресной, бесшовной поддержке военнослужащих и их семей, нужна ли какая-либо донастройка в этой работе. Чтобы конкретный человек, конкретная семья получили все возможности, которые сегодня есть в сфере реабилитации, поддержку при выходе на рынок труда, в трудоустройстве", - сказала Чупшева. В Тамбовской области утверждена программа, направленная на обеспечение максимально комфортного проживания людей в регионе. Координирует внедрение программы Совет по качеству жизни — механизм, который помогает улучшать обслуживание тамбовчан в социальной сфере: больницах и поликлиниках, социальных службах. Участники пленарного заседания отметили, что, в первую очередь, важно помочь семьям-участников СВО и самим военнослужащим. В Тамбовской области уже реализуется единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации, разработанный рабочей группой, которая создана по распоряжению президента РФ, отметили в пресс-службе. Также в Тамбовской области четыре месяца назад был создан филиал Государственного фонда "Защитники Отечества". "Каждую семью мы поддерживаем и окружаем вниманием. Тамбовская область буквально с первых дней спецоперации начала помогать военнослужащим и их семьям. Мы сформировали базу семей наших ребят, детей, которым обеспечили бесплатное питание, вели индивидуальную работу. До того, как появился фонд "Защитники Отечества", наш регион уже точечно и кропотливо вел эту работу. Поэтому мы не просто поддержали решение президента, а сразу же активно включились в работу - по сути, у нас уже все было готово. Рад, что сегодня Тамбовская область является первопроходцем и реализует важные решения и инициативы", - сказал Егоров, его слова приводит пресс-служба. Руководитель Тамбовской области выступил с инициативой включить в программу по обеспечению максимально комфортного проживания людей в регионе аспект помощи участникам СВО. Именно поэтому последние два месяца Тамбовская область обменивалась опытом с другими регионами по реализации лучших практик поддержки участников СВО и членов их семей, а пленарная сессия в Тамбове стала площадкой для обсуждения итогов межрегионального взаимодействия по данному направлению. "За время работы суммарно в 89 филиалов поступило уже более 306 тысяч обращений. Большое количество вопросов касается именно назначения мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, а также получения льгот по коммунальным платежам. Есть много и других частных вопросов — ведь у каждого ветерана своя жизненная ситуация", - сказала Цивилева. Она добавила, что региональный социальный стандарт поможет расширить возможности поддержки защитников Отечества и создать комплексную систему оказания помощи в реабилитации, объединяя различные предприятия и организации. В свою очередь, Егоров отметил, что в регионе значительную часть бюджета тратят на социальную политику. "На социальную политику в нашем регионе направляется 70% бюджета, это приоритетное направление. Жители обращаются ко мне за помощью во время регулярных рабочих поездок, на приемах граждан, через социальные сети. Эти обращения я держу на личном контроле. Все органы власти работают для того, чтобы люди жили комфортно и благополучно, чтобы социальное самочувствие улучшалось", - отметил глава области.

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https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html

https://ria.ru/20230825/kvartiry-1892297330.html

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тамбовская область, светлана чупшева, тамбов, россия, максим егоров