https://ria.ru/20231012/svo-1902220406.html

"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"

"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет" - РИА Новости, 12.10.2023

"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"

Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:23

2023-10-12T12:23

2023-10-12T12:23

специальная военная операция на украине

технологии

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бпла

калашников (концерн)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил журналистам на Всероссийском оружейном форуме президент концерна Алан Лушников. "Специальная военная операция показала, что особенно в сфере беспилотных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, постоянный технический прогресс. Потому что все вопросы - системы управления, навигации, наведения, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии, потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит противодействие. Мы должны найти другое решение. Это постоянное соревнование... поэтому мы это постоянно делаем", - сказал он, отвечая на вопрос об улучшении характеристик и мощности "Ланцетов". Накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что россияне "начали показывать чудеса" технического усовершенствования дронов-камикадзе "Ланцет", дальность полета которых увеличилась с 40 до 60-70 километров.

https://ria.ru/20231011/chudesa-1902139649.html

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технологии, украина, бпла, калашников (концерн)