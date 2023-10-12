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"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет" - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/svo-1902220406.html
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет" - РИА Новости, 12.10.2023
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"
Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:23
специальная военная операция на украине
технологии
украина
бпла
калашников (концерн)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил журналистам на Всероссийском оружейном форуме президент концерна Алан Лушников. "Специальная военная операция показала, что особенно в сфере беспилотных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, постоянный технический прогресс. Потому что все вопросы - системы управления, навигации, наведения, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии, потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит противодействие. Мы должны найти другое решение. Это постоянное соревнование... поэтому мы это постоянно делаем", - сказал он, отвечая на вопрос об улучшении характеристик и мощности "Ланцетов". Накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что россияне "начали показывать чудеса" технического усовершенствования дронов-камикадзе "Ланцет", дальность полета которых увеличилась с 40 до 60-70 километров.
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технологии, украина, бпла, калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, БПЛА, Калашников (концерн)
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"

Лушников: "Калашников" продолжает совершенствовать "Ланцеты" для нужд СВО

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил журналистам на Всероссийском оружейном форуме президент концерна Алан Лушников.
"Специальная военная операция показала, что особенно в сфере беспилотных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, постоянный технический прогресс. Потому что все вопросы - системы управления, навигации, наведения, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии, потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит противодействие. Мы должны найти другое решение. Это постоянное соревнование... поэтому мы это постоянно делаем", - сказал он, отвечая на вопрос об улучшении характеристик и мощности "Ланцетов".
Накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что россияне "начали показывать чудеса" технического усовершенствования дронов-камикадзе "Ланцет", дальность полета которых увеличилась с 40 до 60-70 километров.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"
Вчера, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаБПЛАКалашников (концерн)
 
 
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