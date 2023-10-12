https://ria.ru/20231012/svo-1902220406.html
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет" - РИА Новости, 12.10.2023
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"
Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:23
специальная военная операция на украине
технологии
украина
бпла
калашников (концерн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость постоянного развития и улучшения БПЛА, "Калашников" развивает линейку своих дронов, в том числе семейства "Ланцет", сообщил журналистам на Всероссийском оружейном форуме президент концерна Алан Лушников. "Специальная военная операция показала, что особенно в сфере беспилотных аппаратов необходимо постоянное техническое развитие, постоянный технический прогресс. Потому что все вопросы - системы управления, навигации, наведения, связь - все эти элементы должны находиться в постоянном развитии, потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит противодействие. Мы должны найти другое решение. Это постоянное соревнование... поэтому мы это постоянно делаем", - сказал он, отвечая на вопрос об улучшении характеристик и мощности "Ланцетов". Накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что россияне "начали показывать чудеса" технического усовершенствования дронов-камикадзе "Ланцет", дальность полета которых увеличилась с 40 до 60-70 километров.
https://ria.ru/20231011/chudesa-1902139649.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, бпла, калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, БПЛА, Калашников (концерн)
"Калашников" продолжает совершенствовать линейку дронов семейства "Ланцет"
Лушников: "Калашников" продолжает совершенствовать "Ланцеты" для нужд СВО