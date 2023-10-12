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В Ярославле школьник получил два года за убийство на автобусной остановке
В Ярославле школьник получил два года за убийство на автобусной остановке - РИА Новости, 12.10.2023
В Ярославле школьник получил два года за убийство на автобусной остановке
Суд в Ярославле отправил на два года в воспитательную колонию 16-летнего подростка, который повздорил с 48-летним мужчиной в автобусе, а потом избил его на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле отправил на два года в воспитательную колонию 16-летнего подростка, который повздорил с 48-летним мужчиной в автобусе, а потом избил его на остановке до смерти, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Суд установил, что 8 мая подсудимый 2007 года рождения в салоне маршрутки вступил в словесный конфликт с 48-летним мужчиной. Ссора продолжилась на остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Ярославля. Подросток нанес удар в область лица, мужчина потерял равновесие и упал, затем приподнялся - и получил удар по голове ногой, отчего ударился головой о металлическую конструкцию остановки и скончался. "Приговором Ленинского районного суда Ярославля несовершеннолетний житель Ярославля… признан виновным… ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Молодого человека судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Уточняется, что в судебном заседании он признал вину в полном объеме. Произошедшее на остановке попало на камеру видеонаблюдения и появилось в соцсетях. На кадрах видно, что молодой человек - высокий и крепкий. Уложив мужчину, он уходит, не оборачиваясь, тот остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание - и тоже получает удар. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что на момент инцидента молодой человек учился в девятом классе. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231012/mvd-1902225128.html
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происшествия, ярославль, россия
Происшествия, Ярославль, Россия
В Ярославле школьник получил два года за убийство на автобусной остановке
Суд в Ярославле дал школьнику 2 года за убийство мужчины на автобусной остановке
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости.
Суд в Ярославле отправил на два года в воспитательную колонию 16-летнего подростка, который повздорил с 48-летним мужчиной в автобусе, а потом избил его на остановке до смерти, сообщает пресс-служба
Ярославского областного суда.
Суд установил, что 8 мая подсудимый 2007 года рождения в салоне маршрутки вступил в словесный конфликт с 48-летним мужчиной. Ссора продолжилась на остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Ярославля. Подросток нанес удар в область лица, мужчина потерял равновесие и упал, затем приподнялся - и получил удар по голове ногой, отчего ударился головой о металлическую конструкцию остановки и скончался.
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"Приговором Ленинского районного суда Ярославля несовершеннолетний житель Ярославля… признан виновным… ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Молодого человека судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Уточняется, что в судебном заседании он признал вину в полном объеме.
Произошедшее на остановке попало на камеру видеонаблюдения и появилось в соцсетях. На кадрах видно, что молодой человек - высокий и крепкий. Уложив мужчину, он уходит, не оборачиваясь, тот остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание - и тоже получает удар. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что на момент инцидента молодой человек учился в девятом классе.
Приговор в законную силу не вступил.
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