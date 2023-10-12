https://ria.ru/20231012/ssha-1902150771.html

Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю

Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю - РИА Новости, 12.10.2023

Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю

Власти США еще не приняли решения, запрашивать ли у Конгресса средства на нужды Украины в связке с финансированием для Израиля и Тайваня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:28

2023-10-12T01:28

2023-10-12T01:28

украина

израиль

сша

джо байден

nbc

пентагон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Власти США еще не приняли решения, запрашивать ли у Конгресса средства на нужды Украины в связке с финансированием для Израиля и Тайваня, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. "Никаких решений пока не принято", - сказал агентству представитель властей США, комментируя данный сюжет. Ранее американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в Конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также для укрепления безопасности национальных границ. Между тем, ранее СМИ сообщили, что в Белом доме рассматривают возможность объединения запроса на выделение финансирования на нужды Украины с запросом на предоставление помощи Израилю. Отмечалось, что такой подход призван помочь преодолеть сопротивление противников оказания дальнейшей поддержки Киеву как в Сенате, так и Палате представителей. В понедельник министр сухопутных сил США Кристин Уормут заявила, что Пентагону потребуется дополнительная поддержка со стороны Конгресса, чтобы иметь возможность параллельно оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю.

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902142982.html

украина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, израиль, сша, джо байден, nbc, пентагон, в мире