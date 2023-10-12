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Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю
Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю - РИА Новости, 12.10.2023
Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю
Власти США еще не приняли решения, запрашивать ли у Конгресса средства на нужды Украины в связке с финансированием для Израиля и Тайваня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:28
2023-10-12T01:28
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Власти США еще не приняли решения, запрашивать ли у Конгресса средства на нужды Украины в связке с финансированием для Израиля и Тайваня, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. "Никаких решений пока не принято", - сказал агентству представитель властей США, комментируя данный сюжет. Ранее американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в Конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также для укрепления безопасности национальных границ. Между тем, ранее СМИ сообщили, что в Белом доме рассматривают возможность объединения запроса на выделение финансирования на нужды Украины с запросом на предоставление помощи Израилю. Отмечалось, что такой подход призван помочь преодолеть сопротивление противников оказания дальнейшей поддержки Киеву как в Сенате, так и Палате представителей. В понедельник министр сухопутных сил США Кристин Уормут заявила, что Пентагону потребуется дополнительная поддержка со стороны Конгресса, чтобы иметь возможность параллельно оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю.
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украина, израиль, сша, джо байден, nbc, пентагон, в мире
Украина, Израиль, США, Джо Байден, NBC, Пентагон, В мире
Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю
США еще не решили, в каком виде запрашивать деньги для Киева, Тайваня и Израиля