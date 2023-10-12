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Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902259762.html
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.10.2023
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:33
2023-10-12T14:33
специальная военная операция на украине
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сша
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безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области",- говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 528 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 115 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, россия, сша, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS

МО РФ: ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области",- говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 528 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 115 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
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