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Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.10.2023
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:33
2023-10-12T14:33
2023-10-12T14:33
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области",- говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 528 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 115 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, россия, сша, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS
МО РФ: ПВО сбила 39 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS