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На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки - РИА Новости, 12.10.2023
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки
Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли около 55 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:21
2023-10-12T14:21
2023-10-12T15:25
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли около 55 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении действиями группировки "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки
На Краснолиманском направлении отражены 3 атаки ВСУ, Киев потерял до 55 военных