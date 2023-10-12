https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902255533.html

На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки

На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки - РИА Новости, 12.10.2023

На Краснолиманском направлении Киев потерял до 55 военных за сутки

Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли около 55 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:21

2023-10-12T14:21

2023-10-12T15:25

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безопасность

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли около 55 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении действиями группировки "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)