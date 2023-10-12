https://ria.ru/20231012/spetsoborudovanie-1902185203.html

Спецоборудование и экипировку отправили росгвардейцам на СВО из Мурманска

Спецоборудование и экипировку отправили росгвардейцам на СВО из Мурманска - РИА Новости, 12.10.2023

Спецоборудование и экипировку отправили росгвардейцам на СВО из Мурманска

Власти Мурманской области отправили современную экипировку и оборудование для сотрудников Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:36

2023-10-12T09:36

2023-10-12T09:36

надежные люди

мурманская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области отправили современную экипировку и оборудование для сотрудников Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщил оперштаб региона. "Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков передал имущество начальнику Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрию Салихову. В составе груза помощи – современная экипировка, в том числе средства бронезащиты, прицелы, приборы визуального наблюдения – как ночные, так и дневные, а также аптечки", - говорится в сообщении. Замгубернатора отметил, что создание условий, которые помогут бойцам сохранить жизнь, – приоритетная задача регионального правительства. "Правительством Мурманской области проводится системная работа по обеспечению частей, которые участвуют в специальной военной операции", – сказал Евменьков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html

мурманская область

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мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)