В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"
Савиных: парламенты РФ и Белоруссии обсуждают выпуск карты соотечественника СГ
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Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных.
Ранее в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал так называемую "карту соотечественника" или "карту русского" одним из механизмов, которые помогут вернуть соотечественников в РФ.
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"Мы уже на союзном уровне начинаем обсуждать будущее соотечественников, в том числе, думая и о "карте соотечественника". Но уже даже не России и Белоруссии, но уже карты соотечественника Союзного государства", - заявил Савиных в Калининграде в ходе союзных парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов".
В свою очередь депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике Артем Туров указал на важность возвращения соотечественников.
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"Для нас очень важно сохранение наших диаспор, и это не только касается выходцев из территории России. По факту русскими считаются все выходцы с постсоветского пространств. Готовится указ президента о репатриации, который даст возможность не только помогать нашим соотечественникам, но и давать возможность возвращаться, получать работу, образование", - сказал Туров.
Парламентские слушания в Калининграде посвящены вопросам развития системы взаимодействия Белоруссии и Российской Федерации с соотечественниками, которые проживают за рубежом, обсуждению вопросов оказания помощи в защите их прав и интересов, а также содействие возвращению соотечественников на историческую родину. К участию в обсуждении приглашены парламентарии Белоруссии и России, представители министерств и ведомств двух стран, ведущие политологи, ученые, представители экспертного сообщества.