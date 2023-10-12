https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html

В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"

В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника" - РИА Новости, 12.10.2023

В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"

Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:43

2023-10-12T15:43

2023-10-12T15:43

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союзное государство

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КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных. Ранее в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал так называемую "карту соотечественника" или "карту русского" одним из механизмов, которые помогут вернуть соотечественников в РФ. "Мы уже на союзном уровне начинаем обсуждать будущее соотечественников, в том числе, думая и о "карте соотечественника". Но уже даже не России и Белоруссии, но уже карты соотечественника Союзного государства", - заявил Савиных в Калининграде в ходе союзных парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов". В свою очередь депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике Артем Туров указал на важность возвращения соотечественников. "Для нас очень важно сохранение наших диаспор, и это не только касается выходцев из территории России. По факту русскими считаются все выходцы с постсоветского пространств. Готовится указ президента о репатриации, который даст возможность не только помогать нашим соотечественникам, но и давать возможность возвращаться, получать работу, образование", - сказал Туров. Парламентские слушания в Калининграде посвящены вопросам развития системы взаимодействия Белоруссии и Российской Федерации с соотечественниками, которые проживают за рубежом, обсуждению вопросов оказания помощи в защите их прав и интересов, а также содействие возвращению соотечественников на историческую родину. К участию в обсуждении приглашены парламентарии Белоруссии и России, представители министерств и ведомств двух стран, ведущие политологи, ученые, представители экспертного сообщества.

https://ria.ru/20230915/programma-1896494873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, союзное государство, госдума рф