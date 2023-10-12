Рейтинг@Mail.ru
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника" - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
15:43 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника" - РИА Новости, 12.10.2023
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"
Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:43
2023-10-12T15:43
союзное государство
россия
белоруссия
союзное государство
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных. Ранее в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал так называемую "карту соотечественника" или "карту русского" одним из механизмов, которые помогут вернуть соотечественников в РФ. "Мы уже на союзном уровне начинаем обсуждать будущее соотечественников, в том числе, думая и о "карте соотечественника". Но уже даже не России и Белоруссии, но уже карты соотечественника Союзного государства", - заявил Савиных в Калининграде в ходе союзных парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов". В свою очередь депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике Артем Туров указал на важность возвращения соотечественников. "Для нас очень важно сохранение наших диаспор, и это не только касается выходцев из территории России. По факту русскими считаются все выходцы с постсоветского пространств. Готовится указ президента о репатриации, который даст возможность не только помогать нашим соотечественникам, но и давать возможность возвращаться, получать работу, образование", - сказал Туров. Парламентские слушания в Калининграде посвящены вопросам развития системы взаимодействия Белоруссии и Российской Федерации с соотечественниками, которые проживают за рубежом, обсуждению вопросов оказания помощи в защите их прав и интересов, а также содействие возвращению соотечественников на историческую родину. К участию в обсуждении приглашены парламентарии Белоруссии и России, представители министерств и ведомств двух стран, ведущие политологи, ученые, представители экспертного сообщества.
https://ria.ru/20230915/programma-1896494873.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, союзное государство, госдума рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Союзное государство, Госдума РФ
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"

Савиных: парламенты РФ и Белоруссии обсуждают выпуск карты соотечественника СГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Российские и белорусские парламентарии обсуждают выпуск "карты соотечественника" Союзного государства", заявил в четверг глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных.
Ранее в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал так называемую "карту соотечественника" или "карту русского" одним из механизмов, которые помогут вернуть соотечественников в РФ.
«
"Мы уже на союзном уровне начинаем обсуждать будущее соотечественников, в том числе, думая и о "карте соотечественника". Но уже даже не России и Белоруссии, но уже карты соотечественника Союзного государства", - заявил Савиных в Калининграде в ходе союзных парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов".
В свою очередь депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания по молодежной политике Артем Туров указал на важность возвращения соотечественников.
«
"Для нас очень важно сохранение наших диаспор, и это не только касается выходцев из территории России. По факту русскими считаются все выходцы с постсоветского пространств. Готовится указ президента о репатриации, который даст возможность не только помогать нашим соотечественникам, но и давать возможность возвращаться, получать работу, образование", - сказал Туров.
Парламентские слушания в Калининграде посвящены вопросам развития системы взаимодействия Белоруссии и Российской Федерации с соотечественниками, которые проживают за рубежом, обсуждению вопросов оказания помощи в защите их прав и интересов, а также содействие возвращению соотечественников на историческую родину. К участию в обсуждении приглашены парламентарии Белоруссии и России, представители министерств и ведомств двух стран, ведущие политологи, ученые, представители экспертного сообщества.
Российские флаги, установленные в Москве ко Дню государственного флага России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников
15 сентября, 12:24
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияСоюзное государствоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала