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Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.10.2023
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10:38 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/soglashenie-1902196112.html
Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии
Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.10.2023
Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии
На полях Российской энергетической недели в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:38
2023-10-12T10:38
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. На полях Российской энергетической недели в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдельазиза бен Сальмана Аль Сауда состоялось подписание исполнительной программы сотрудничества между главным информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) и Международным информационным агентством и радио Sputnik. Подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и директор департамента международного сотрудничества, советник по юридическим вопросам SPA Саид Ибрагим Альшехри.Стороны договорились развивать двустороннее профессиональное сотрудничество в информационной сфере, наращивать новостной обмен и работать над новыми совместными проектами.Высокую оценку отношениям агентств дал Президент SPA Доктор Фахд Бен Хассан Аль-Огран. Он подчеркнул, что такое стратегическое партнерство отражает ведущие позиции SPA и Sputnik среди СМИ региона и мира, а также отметил общее желание продолжать укреплять сотрудничество, основываясь на дружественных связях двух стран."Уже долгое время мы успешно реализуем практические проекты с Saudi Press Agency на целом ряде направлений. Рад, что сегодня, с подписанием программы сотрудничества, мы сделали еще один важный шаг навстречу друг другу и, надеюсь, что наше взаимодействие выйдет на новый уровень", – отметил Сергей Кочетков после подписания.
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sputnik, саудовская аравия, сергей кочетков, александр новак, россия, миа "россия сегодня", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Sputnik, Саудовская Аравия, Сергей Кочетков, Александр Новак, Россия, МИА "Россия сегодня", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023

Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии

© РИА Новости / Евгения ТолстогузоваПодписание исполнительной программы сотрудничества между главным информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) и Международным информационным агентством и радио Sputnik
Подписание исполнительной программы сотрудничества между главным информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) и Международным информационным агентством и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгения Толстогузова
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. На полях Российской энергетической недели в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдельазиза бен Сальмана Аль Сауда состоялось подписание исполнительной программы сотрудничества между главным информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) и Международным информационным агентством и радио Sputnik.
Подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и директор департамента международного сотрудничества, советник по юридическим вопросам SPA Саид Ибрагим Альшехри.
Стороны договорились развивать двустороннее профессиональное сотрудничество в информационной сфере, наращивать новостной обмен и работать над новыми совместными проектами.
Высокую оценку отношениям агентств дал Президент SPA Доктор Фахд Бен Хассан Аль-Огран. Он подчеркнул, что такое стратегическое партнерство отражает ведущие позиции SPA и Sputnik среди СМИ региона и мира, а также отметил общее желание продолжать укреплять сотрудничество, основываясь на дружественных связях двух стран.
"Уже долгое время мы успешно реализуем практические проекты с Saudi Press Agency на целом ряде направлений. Рад, что сегодня, с подписанием программы сотрудничества, мы сделали еще один важный шаг навстречу друг другу и, надеюсь, что наше взаимодействие выйдет на новый уровень", – отметил Сергей Кочетков после подписания.
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SputnikСаудовская АравияСергей КочетковАлександр НовакРоссияМИА "Россия сегодня"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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