https://ria.ru/20231012/soglashenie-1902196112.html

Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии

Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.10.2023

Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии

На полях Российской энергетической недели в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:38

2023-10-12T10:38

2023-10-12T10:38

sputnik

саудовская аравия

сергей кочетков

александр новак

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миа "россия сегодня"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. На полях Российской энергетической недели в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдельазиза бен Сальмана Аль Сауда состоялось подписание исполнительной программы сотрудничества между главным информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) и Международным информационным агентством и радио Sputnik. Подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и директор департамента международного сотрудничества, советник по юридическим вопросам SPA Саид Ибрагим Альшехри.Стороны договорились развивать двустороннее профессиональное сотрудничество в информационной сфере, наращивать новостной обмен и работать над новыми совместными проектами.Высокую оценку отношениям агентств дал Президент SPA Доктор Фахд Бен Хассан Аль-Огран. Он подчеркнул, что такое стратегическое партнерство отражает ведущие позиции SPA и Sputnik среди СМИ региона и мира, а также отметил общее желание продолжать укреплять сотрудничество, основываясь на дружественных связях двух стран."Уже долгое время мы успешно реализуем практические проекты с Saudi Press Agency на целом ряде направлений. Рад, что сегодня, с подписанием программы сотрудничества, мы сделали еще один важный шаг навстречу друг другу и, надеюсь, что наше взаимодействие выйдет на новый уровень", – отметил Сергей Кочетков после подписания.

https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, саудовская аравия, сергей кочетков, александр новак, россия, миа "россия сегодня", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023