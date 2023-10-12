https://ria.ru/20231012/sochi-1902223974.html

Эксперт рассказала, сколько будет стоить горнолыжный отдых в Сочи

Эксперт рассказала, сколько будет стоить горнолыжный отдых в Сочи - РИА Новости, 12.10.2023

Эксперт рассказала, сколько будет стоить горнолыжный отдых в Сочи

Курорт "Красная Поляна" в зимнем сезоне рассчитывает принять на 10-15 процентов больше гостей, чем годом ранее, стоимость проживания зимой начнется от 2,8... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:39

2023-10-12T12:39

2023-10-12T12:39

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СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" в зимнем сезоне рассчитывает принять на 10-15 процентов больше гостей, чем годом ранее, стоимость проживания зимой начнется от 2,8 тысячи рублей, рассказала РИА Новости гендиректор курорта Яна Перепечаева.Она отметила, что прошедшая зима была "неоднозначной", малоснежной, и "горячий" сезон был сдвинут на месяц. "В прошлом зимнем сезоне мы приняли порядка 690 тысяч гостей. В этом году по прогнозам зима должна быть снежной, мы ожидаем рост турпотока минимум на 10-15 процентов", – рассказала Перепечаева в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий", который прошел на территории "Казино Сочи".Она также отметила, что традиционно самый высокий спрос на курорте ожидается на новогодние праздники и в период с конца января и до середины марта, "потому что в это время обычно уже много снега, а также на него выпадают каникулы у школьников и студентов".Бронирование проживания на зимний сезон курорт открыл в начале июля. "Цена на апартаменты стартует от 2,8 тысячи рублей за сутки с персоны вне январских праздников, и от 5,7 тысячи рублей за сутки в период новогодних каникул. Стоимость пока остается на уровне прошлого года", – сказала руководитель курорта.Зимой в Красной Поляне появится ряд новинок. Так, "Новотель" трансформируют, он будет ориентирован на любителей активного образа жизни, здорового питания, а также спортсменов. На курорте продолжится экологическая сертификация гостиниц. Планируется, что сразу три отеля в предстоящем сезоне смогут присоединиться к международной экологической программе "Зеленый ключ": "Риксос", "Долина 960" и "Новотель Fit".К зимнему сезону будет запущено обновленное меню краснополянской кухни – нового направления гастрономического туризма, которое сейчас активно развивает курорт, заключила Перепечаева.

https://ria.ru/20231009/sneg-1901577134.html

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сочи, отдых в россии, новости - туризм, достопримечательности