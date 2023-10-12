https://ria.ru/20231012/sobaki-1902162632.html

В Бурятии фиксируют рост числа нападений собак

В Бурятии фиксируют рост числа нападений собак - РИА Новости, 12.10.2023

В Бурятии фиксируют рост числа нападений собак

Количество нападений собак на людей в Бурятии увеличилось по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:04

2023-10-12T06:04

2023-10-12T06:04

северобайкальск

тарбагатайский район

иволгинский район

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 12 окт – РИА Новости. Количество нападений собак на людей в Бурятии увеличилось по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Бурятии по итогам девяти месяцев зарегистрировано 2170 обращений жителей с укусами собак. Число нападений выросло по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 2108 эпизодов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, увеличение наблюдается в четырнадцати районах республики. Наиболее резкий рост - в Иволгинском районе, где количество нападений увеличилось на 73 случая. Также рост по сравнению с прошлогодними показателями наблюдается в Баргузинском, Мухоршибирском, Северобайкальском, Тарбагатайском районах и городе Северобайкальск, где в среднем показатель вырос на 16 нападений. Отмечается, что в большинстве случаев жители Бурятии страдают от владельческих собак. "Хозяева собак не установлены в 910 эпизодах. Владельцев питомцев в 1260 инцидентах удалось найти. Приблизительно такое же соотношение наблюдалось и в прошлом году", - сообщили в пресс-службе и напомнили владельцам об ответственности за нарушение правил обращения с домашними животными: за неправильный выгул - от 3 до 100 тысяч рублей, за отсутствие регистрации – от 3 до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от 3 до 100 тысяч рублей. В мае 2023 года в Октябрьском районе Улан-Удэ хозяйский алабай напал на шестерых детей, которые шли в школу. Четверым детям собака порвала одежду, двум детям после осмотра в больнице поставили прививки. В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.

https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html

северобайкальск

тарбагатайский район

иволгинский район

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северобайкальск, тарбагатайский район, иволгинский район, происшествия