В Бурятии фиксируют рост числа нападений собак
В Бурятии в 2023 году увеличилось количество нападений собак на людей
Собака. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 окт – РИА Новости. Количество нападений собак на людей в Бурятии увеличилось по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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"В Бурятии по итогам девяти месяцев зарегистрировано 2170 обращений жителей с укусами собак. Число нападений выросло по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 2108 эпизодов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, увеличение наблюдается в четырнадцати районах республики. Наиболее резкий рост - в Иволгинском районе, где количество нападений увеличилось на 73 случая. Также рост по сравнению с прошлогодними показателями наблюдается в Баргузинском, Мухоршибирском, Северобайкальском, Тарбагатайском районах и городе Северобайкальск, где в среднем показатель вырос на 16 нападений.
Отмечается, что в большинстве случаев жители Бурятии страдают от владельческих собак. "Хозяева собак не установлены в 910 эпизодах. Владельцев питомцев в 1260 инцидентах удалось найти. Приблизительно такое же соотношение наблюдалось и в прошлом году", - сообщили в пресс-службе и напомнили владельцам об ответственности за нарушение правил обращения с домашними животными: за неправильный выгул - от 3 до 100 тысяч рублей, за отсутствие регистрации – от 3 до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от 3 до 100 тысяч рублей.
В мае 2023 года в Октябрьском районе Улан-Удэ хозяйский алабай напал на шестерых детей, которые шли в школу. Четверым детям собака порвала одежду, двум детям после осмотра в больнице поставили прививки.
В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.