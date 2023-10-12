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Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
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16:34 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/smi-1902302450.html
Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ
Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ - РИА Новости, 12.10.2023
Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ
Главным преимуществом традиционных средств массовой информации остается достоверность информационного контента, заявил исполнительный директор медиагруппы... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:34
2023-10-12T16:34
технологии
россия
минск
белоруссия
кирилл вышинский
российское военно-историческое общество (рвио)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Главным преимуществом традиционных средств массовой информации остается достоверность информационного контента, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский , принявший участие в работе секции "Информационный фронт: стратегия победителя" на форуме в Минске. "Если интернет - это способ поставки информации, то телевидение, радио, газеты - способ поставки ответственной информации. Блогер может говорить всё что угодно. А любое СМИ прекрасно знает: за недостоверную информацию минимум - юридический иск, максимум - лишение лицензии на вещание", - пояснил Вышинский. При этом он отметил, что традиционные СМИ более зарегулированы и более связаны, не такие свободные, но процент качественной информации в них гораздо выше, чем в интернет-пространстве. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
https://ria.ru/20231007/smi-1901117178.html
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РИА Новости
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4.7
96
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технологии, россия, минск, белоруссия, кирилл вышинский, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Технологии, Россия, Минск, Белоруссия, Кирилл Вышинский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ

Вышинский: главным преимуществом традиционных СМИ является достоверность

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИсполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Главным преимуществом традиционных средств массовой информации остается достоверность информационного контента, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский , принявший участие в работе секции "Информационный фронт: стратегия победителя" на форуме в Минске.
"Если интернет - это способ поставки информации, то телевидение, радио, газеты - способ поставки ответственной информации. Блогер может говорить всё что угодно. А любое СМИ прекрасно знает: за недостоверную информацию минимум - юридический иск, максимум - лишение лицензии на вещание", - пояснил Вышинский.
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При этом он отметил, что традиционные СМИ более зарегулированы и более связаны, не такие свободные, но процент качественной информации в них гораздо выше, чем в интернет-пространстве.
Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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ТехнологииРоссияМинскБелоруссияКирилл ВышинскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Общество
 
 
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