https://ria.ru/20231012/smi-1902302450.html

Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ

Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ - РИА Новости, 12.10.2023

Вышинский назвал отличительное качество традиционных СМИ

Главным преимуществом традиционных средств массовой информации остается достоверность информационного контента, заявил исполнительный директор медиагруппы... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:34

2023-10-12T16:34

2023-10-12T16:34

технологии

россия

минск

белоруссия

кирилл вышинский

российское военно-историческое общество (рвио)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Главным преимуществом традиционных средств массовой информации остается достоверность информационного контента, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский , принявший участие в работе секции "Информационный фронт: стратегия победителя" на форуме в Минске. "Если интернет - это способ поставки информации, то телевидение, радио, газеты - способ поставки ответственной информации. Блогер может говорить всё что угодно. А любое СМИ прекрасно знает: за недостоверную информацию минимум - юридический иск, максимум - лишение лицензии на вещание", - пояснил Вышинский. При этом он отметил, что традиционные СМИ более зарегулированы и более связаны, не такие свободные, но процент качественной информации в них гораздо выше, чем в интернет-пространстве. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.

https://ria.ru/20231007/smi-1901117178.html

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html

россия

минск

белоруссия

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технологии, россия, минск, белоруссия, кирилл вышинский, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество