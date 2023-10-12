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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 12.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:56
2023-10-12T12:56
2023-10-12T13:39
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале заявил, что взрыв прогремел за городом, но не предоставил подробностей.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал предупреждения прозвучал в трех областях страны. В Николаевской, Кировоградской и Одесской областях тревога объявлена в 12:35 (совпадает с мск), в подконтрольной Киеву части Херсонской области — в 12:38.Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по объектам на территории Украины с октября прошлого года. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Обстрелы нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
Klymenko Time: в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв