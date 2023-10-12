https://ria.ru/20231012/smi-1902228595.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 12.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:56

2023-10-12T12:56

2023-10-12T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

одесская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале заявил, что взрыв прогремел за городом, но не предоставил подробностей.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал предупреждения прозвучал в трех областях страны. В Николаевской, Кировоградской и Одесской областях тревога объявлена в 12:35 (совпадает с мск), в подконтрольной Киеву части Херсонской области — в 12:38.Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по объектам на территории Украины с октября прошлого года. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Обстрелы нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902217628.html

николаев (украина)

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), украина, одесская область, вооруженные силы рф