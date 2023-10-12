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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 12.10.2023 (обновлено: 13:39 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/smi-1902228595.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 12.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги
В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:56
2023-10-12T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале заявил, что взрыв прогремел за городом, но не предоставил подробностей.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал предупреждения прозвучал в трех областях страны. В Николаевской, Кировоградской и Одесской областях тревога объявлена в 12:35 (совпадает с мск), в подконтрольной Киеву части Херсонской области — в 12:38.Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по объектам на территории Украины с октября прошлого года. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Обстрелы нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231012/drony-1902220540.html
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николаев (украина)
украина
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в мире, николаев (украина), украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Klymenko Time: в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В городе Николаев на юге Украины раздался взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило местное интернет-издание Klymenko Time.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале заявил, что взрыв прогремел за городом, но не предоставил подробностей.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал предупреждения прозвучал в трех областях страны. В Николаевской, Кировоградской и Одесской областях тревога объявлена в 12:35 (совпадает с мск), в подконтрольной Киеву части Херсонской области — в 12:38.
Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по объектам на территории Украины с октября прошлого года. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Обстрелы нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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