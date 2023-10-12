https://ria.ru/20231012/smi-1902172328.html

Израиль направил резервистов на границу с Ливаном

Израиль направил резервистов на границу с Ливаном - РИА Новости, 12.10.2023

Израиль направил резервистов на границу с Ливаном

Израиль направил отряды резервистов в северные районы страны, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на армию. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:37

2023-10-12T08:37

2023-10-12T10:32

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израиль направил отряды резервистов в северные районы страны, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на армию."Армия обороны Израиля заявила, что она развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля", — пишет газета.По данным издания, эти подразделения должны патрулировать местность, организовывать засады, а также установить блокпосты на дорогах для обеспечения безопасности жителей.Власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере. Так, СМИ сообщали, что пациентов больниц начали переводить в центральные районы страны.Как заявил накануне посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры".В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на западного дипломата сообщил, что США и их союзники предостерегли ливанское движение от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера парламента Набиха Берри. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции.В Израиле число жертв нападения бойцов движения ХАМАС превысило 1300 человек, сообщила государственная радиостанция Kan. Число израильских военных, погибших с субботы, возросло до 220. Около ста человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.Погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон