Израиль направил резервистов на границу с Ливаном
Times of Israel: ЦАХАЛ направила резервистов в города на границе с Ливаном
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израиль направил отряды резервистов в северные районы страны, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на армию.
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"Армия обороны Израиля заявила, что она развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля", — пишет газета.
По данным издания, эти подразделения должны патрулировать местность, организовывать засады, а также установить блокпосты на дорогах для обеспечения безопасности жителей.
Власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере. Так, СМИ сообщали, что пациентов больниц начали переводить в центральные районы страны.
Как заявил накануне посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры".
В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на западного дипломата сообщил, что США и их союзники предостерегли ливанское движение от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера парламента Набиха Берри. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции.
В Израиле число жертв нападения бойцов движения ХАМАС превысило 1300 человек, сообщила государственная радиостанция Kan. Число израильских военных, погибших с субботы, возросло до 220. Около ста человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.
Погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.
Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.