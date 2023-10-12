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СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев - РИА Новости, 12.10.2023
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08:23 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/smi-1902170693.html
СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев
СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев
Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:23
2023-10-12T08:23
в мире
израиль
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для палестинских беженцев из сектора Газа. "Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного прохода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - пишет портал. В настоящее время в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан, включая работников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, пишет портал со ссылкой на источники. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902170316.html
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в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев

Axios: Израиль и Египет организуют коридор для вывода иностранцев из Газы

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для палестинских беженцев из сектора Газа.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа
08:17
"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного прохода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - пишет портал.
В настоящее время в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан, включая работников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, пишет портал со ссылкой на источники.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.
Израильские военные в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Число израильских военных, погибших с начала эскалации, возросло до 220
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В миреИзраильЕгипетБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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