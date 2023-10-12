https://ria.ru/20231012/smi-1902170693.html

СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев

СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев

Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:23

2023-10-12T08:23

2023-10-12T08:23

в мире

израиль

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для палестинских беженцев из сектора Газа. "Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного прохода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - пишет портал. В настоящее время в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан, включая работников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, пишет портал со ссылкой на источники. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902170316.html

https://ria.ru/20231012/izrail-1902169753.html

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон