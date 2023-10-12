СМИ: Израиль и Египет согласились создать коридор из Газы для иностранцев
Axios: Израиль и Египет организуют коридор для вывода иностранцев из Газы
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, пишет портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для палестинских беженцев из сектора Газа.
"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного прохода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - пишет портал.
В настоящее время в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан, включая работников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов, пишет портал со ссылкой на источники.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.