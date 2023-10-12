https://ria.ru/20231012/sluzhba-1902321534.html
С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек
С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек - РИА Новости, 12.10.2023
С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек
С начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек, темпы набора по контракту в армию неплохие, сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:14
2023-10-12T17:14
2023-10-12T17:21
дмитрий медведев
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек, темпы набора по контракту в армию неплохие, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и выразил надежду, что эти темпы удастся сохранить и дальше.Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту."По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", - сказал он на совещании."Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек
Медведев: с 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек, темпы набора по контракту в армию неплохие, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и выразил надежду, что эти темпы удастся сохранить и дальше.
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
"По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", - сказал он на совещании.
"Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем", - добавил Медведев.
Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день