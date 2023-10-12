https://ria.ru/20231012/sluzhba-1902321534.html

С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек

С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек - РИА Новости, 12.10.2023

С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек

С начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек, темпы набора по контракту в армию неплохие, сообщил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:14

2023-10-12T17:14

2023-10-12T17:21

дмитрий медведев

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:365:2990:2047_1920x0_80_0_0_5a030713e1dce337a3c995eb72123dd2.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С начала года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек, темпы набора по контракту в армию неплохие, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и выразил надежду, что эти темпы удастся сохранить и дальше.Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту."По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", - сказал он на совещании."Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, вооруженные силы рф