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В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/skhron-1902291248.html
В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ
В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ
Сотрудники Росгвардии, получив наводку от военной контрразведки, обнаружили украинский схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:54
2023-10-12T15:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, получив наводку от военной контрразведки, обнаружили украинский схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "На основании информации, полученной от сотрудника военной контрразведки, военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР. После того, как инженеры тщательно обследовали прилегающую территорию и место схрона, росгвардейцы приступили к изъятию спрятанного украинскими националистами оружия и боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, сотрудники обнаружили и изъяли автоматы, пулемет, гранатомёт советского производства, а также производства одной из стран НАТО, противотанковый ракетный комплекс и боеприпасы, прицелы. "Найдено более 3,5 тысяч патронов различного калибра к стрелковому оружию, автоматы Калашникова и пулемёт ПКМ, гранатомёт РПГ-26, РПГ-7Д и оптический прицел ПГО-7В2, 40-мм гранатомёт производства одной из стран НАТО и 12 выстрелов к нему, 12 ракет к ПТРК "Метис", а также более 150 гранат различных моделей и более 100 штык-ножей", - уточнили в Росгвардии.
https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ

В ЛНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с оружием и боеприпасами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМашина Росгвардии
Машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Машина Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, получив наводку от военной контрразведки, обнаружили украинский схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"На основании информации, полученной от сотрудника военной контрразведки, военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР. После того, как инженеры тщательно обследовали прилегающую территорию и место схрона, росгвардейцы приступили к изъятию спрятанного украинскими националистами оружия и боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, сотрудники обнаружили и изъяли автоматы, пулемет, гранатомёт советского производства, а также производства одной из стран НАТО, противотанковый ракетный комплекс и боеприпасы, прицелы.
«
"Найдено более 3,5 тысяч патронов различного калибра к стрелковому оружию, автоматы Калашникова и пулемёт ПКМ, гранатомёт РПГ-26, РПГ-7Д и оптический прицел ПГО-7В2, 40-мм гранатомёт производства одной из стран НАТО и 12 выстрелов к нему, 12 ракет к ПТРК "Метис", а также более 150 гранат различных моделей и более 100 штык-ножей", - уточнили в Росгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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