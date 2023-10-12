https://ria.ru/20231012/skhron-1902291248.html

В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ

В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

В ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ

Сотрудники Росгвардии, получив наводку от военной контрразведки, обнаружили украинский схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:54

2023-10-12T15:54

2023-10-12T15:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, получив наводку от военной контрразведки, обнаружили украинский схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "На основании информации, полученной от сотрудника военной контрразведки, военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР. После того, как инженеры тщательно обследовали прилегающую территорию и место схрона, росгвардейцы приступили к изъятию спрятанного украинскими националистами оружия и боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, сотрудники обнаружили и изъяли автоматы, пулемет, гранатомёт советского производства, а также производства одной из стран НАТО, противотанковый ракетный комплекс и боеприпасы, прицелы. "Найдено более 3,5 тысяч патронов различного калибра к стрелковому оружию, автоматы Калашникова и пулемёт ПКМ, гранатомёт РПГ-26, РПГ-7Д и оптический прицел ПГО-7В2, 40-мм гранатомёт производства одной из стран НАТО и 12 выстрелов к нему, 12 ракет к ПТРК "Метис", а также более 150 гранат различных моделей и более 100 штык-ножей", - уточнили в Росгвардии.

https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html

https://ria.ru/20230808/skhron-1888753388.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность