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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины - РИА Новости, 12.10.2023
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17:04 12.10.2023 (обновлено: 17:52 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/sk-1902315537.html
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины - РИА Новости, 12.10.2023
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:04
2023-10-12T17:52
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Накануне старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что в ванной комнате квартиры на северо-западе Москвы нашли тело женщины без головы и без ног. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, голова была отрезана, возле тела лежали пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой - 30-40 лет."Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - сказали в ведомстве.В пресс-службе столичного главка МВД РФ добавили, что подозреваемый был задержан в подмосковном Сергиевом Посаде.
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины

СК: задержан подозреваемый в расчленении женщины на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Накануне старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что в ванной комнате квартиры на северо-западе Москвы нашли тело женщины без головы и без ног. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, голова была отрезана, возле тела лежали пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой - 30-40 лет.
"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ добавили, что подозреваемый был задержан в подмосковном Сергиевом Посаде.
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ПроисшествияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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