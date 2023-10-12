https://ria.ru/20231012/sk-1902315537.html

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины - РИА Новости, 12.10.2023

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:04

2023-10-12T17:52

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Накануне старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что в ванной комнате квартиры на северо-западе Москвы нашли тело женщины без головы и без ног. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, голова была отрезана, возле тела лежали пакеты, предположительно, с ногами, и пила. По предварительным данным, убитой - 30-40 лет."Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - сказали в ведомстве.В пресс-службе столичного главка МВД РФ добавили, что подозреваемый был задержан в подмосковном Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html

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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), россия