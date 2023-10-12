https://ria.ru/20231012/simvoly-1902271001.html
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы - РИА Новости, 12.10.2023
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы
Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:04
2023-10-12T15:04
2023-10-12T15:09
в мире
квинсленд
виктория (австралия)
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867d10440d3cd485308b3ec30b547636.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой шестимесячного тюремного заключения, сообщил в четверг сайт телеканала ABC. По его данным, определенного списка нацистской символики в законе нет, поскольку могут появляться всё новые и новые символы. Отмечается, что в каждом отдельном случае запрет будет определять генеральный прокурор штата. Правительство Квинсленда заявило, что стремится к "балансу между правом на свободу самовыражения и необходимостью защитить общество от идеологий ненависти". При этом исключение составляют изображения, к примеру, свастики в искусстве и в религиозных культах. Незаконной будет считаться демонстрация нацистской символики в таком виде, что может оскорбить или унизить граждан страны, в том числе в соцсетях. Минувшим летом в федеральный парламент Австралии был также представлен законопроект о запрете нацистской символики. Однако свастика сама по себе не будет запрещена в Австралии, поскольку используется как древний символ в религиозной жизни - в индуизме, буддизме и джайнизме. Что касается нацистского салюта, то законодатели на федеральном уровне в Австралии сочли, что его запретов будет достаточно на уровне штатов и территорий. Ранее запреты были введены в штатах Виктория и Тасмания, их примеру также решили последовать законодатели "парадного штата" Австралии Новый Южный Уэльс.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20231005/skandal-1900781303.html
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
квинсленд
виктория (австралия)
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3a8908f4c80d00283eb0533a98dcf7db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, квинсленд, виктория (австралия), австралия
В мире, Квинсленд, Виктория (Австралия), Австралия
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы
В австралийском штате Квинсленд ввели запрет на нацистские символы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой шестимесячного тюремного заключения, сообщил в четверг сайт
телеканала ABC.
По его данным, определенного списка нацистской символики в законе нет, поскольку могут появляться всё новые и новые символы. Отмечается, что в каждом отдельном случае запрет будет определять генеральный прокурор штата.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
Правительство Квинсленда заявило, что стремится к "балансу между правом на свободу самовыражения и необходимостью защитить общество от идеологий ненависти". При этом исключение составляют изображения, к примеру, свастики в искусстве и в религиозных культах.
Незаконной будет считаться демонстрация нацистской символики в таком виде, что может оскорбить или унизить граждан страны, в том числе в соцсетях.
Зеленский аплодировал нацисту, убивавшему людей на Украине, заявил Путин
Минувшим летом в федеральный парламент Австралии был также представлен законопроект о запрете нацистской символики. Однако свастика сама по себе не будет запрещена в Австралии, поскольку используется как древний символ в религиозной жизни - в индуизме, буддизме и джайнизме. Что касается нацистского салюта, то законодатели на федеральном уровне в Австралии сочли, что его запретов будет достаточно на уровне штатов и территорий.
Ранее запреты были введены в штатах Виктория
и Тасмания
, их примеру также решили последовать законодатели "парадного штата" Австралии Новый Южный Уэльс
.
Европу превращают в четвертый рейх