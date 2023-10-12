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В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы - РИА Новости, 12.10.2023
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15:04 12.10.2023 (обновлено: 15:09 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/simvoly-1902271001.html
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы - РИА Новости, 12.10.2023
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы
Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:04
2023-10-12T15:09
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой шестимесячного тюремного заключения, сообщил в четверг сайт телеканала ABC. По его данным, определенного списка нацистской символики в законе нет, поскольку могут появляться всё новые и новые символы. Отмечается, что в каждом отдельном случае запрет будет определять генеральный прокурор штата. Правительство Квинсленда заявило, что стремится к "балансу между правом на свободу самовыражения и необходимостью защитить общество от идеологий ненависти". При этом исключение составляют изображения, к примеру, свастики в искусстве и в религиозных культах. Незаконной будет считаться демонстрация нацистской символики в таком виде, что может оскорбить или унизить граждан страны, в том числе в соцсетях. Минувшим летом в федеральный парламент Австралии был также представлен законопроект о запрете нацистской символики. Однако свастика сама по себе не будет запрещена в Австралии, поскольку используется как древний символ в религиозной жизни - в индуизме, буддизме и джайнизме. Что касается нацистского салюта, то законодатели на федеральном уровне в Австралии сочли, что его запретов будет достаточно на уровне штатов и территорий. Ранее запреты были введены в штатах Виктория и Тасмания, их примеру также решили последовать законодатели "парадного штата" Австралии Новый Южный Уэльс.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, квинсленд, виктория (австралия), австралия
В мире, Квинсленд, Виктория (Австралия), Австралия
В австралийском штате ввели запрет на нацистские символы

В австралийском штате Квинсленд ввели запрет на нацистские символы

© Фото : Unsplash / Dan FreemanАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Публичная демонстрация и распространение нацистских символов и нацистского салюта законодательно запрещены в австралийском штате Квинсленд под угрозой шестимесячного тюремного заключения, сообщил в четверг сайт телеканала ABC.
По его данным, определенного списка нацистской символики в законе нет, поскольку могут появляться всё новые и новые символы. Отмечается, что в каждом отдельном случае запрет будет определять генеральный прокурор штата.
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Правительство Квинсленда заявило, что стремится к "балансу между правом на свободу самовыражения и необходимостью защитить общество от идеологий ненависти". При этом исключение составляют изображения, к примеру, свастики в искусстве и в религиозных культах.
Незаконной будет считаться демонстрация нацистской символики в таком виде, что может оскорбить или унизить граждан страны, в том числе в соцсетях.
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Минувшим летом в федеральный парламент Австралии был также представлен законопроект о запрете нацистской символики. Однако свастика сама по себе не будет запрещена в Австралии, поскольку используется как древний символ в религиозной жизни - в индуизме, буддизме и джайнизме. Что касается нацистского салюта, то законодатели на федеральном уровне в Австралии сочли, что его запретов будет достаточно на уровне штатов и территорий.
Ранее запреты были введены в штатах Виктория и Тасмания, их примеру также решили последовать законодатели "парадного штата" Австралии Новый Южный Уэльс.
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