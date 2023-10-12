https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html

Google грозит второй штраф за повторный отказ локализовать данные россиян

Google грозит второй штраф за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.10.2023

Google грозит второй штраф за повторный отказ локализовать данные россиян

Google первой из иностранных компаний грозит второй штраф за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья судебного участка... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:34

2023-10-12T14:34

2023-10-12T14:47

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Google первой из иностранных компаний грозит второй штраф за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья судебного участка Таганского района Москвы рассмотрит соответствующий протокол 16 октября, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение протокола об административном правонарушении, составленном по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении компании Google LLC, назначено на 16 октября", - сказала собеседница агентства.Google уже штрафовали по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ (повторный отказ в локализации персональных данных на территории РФ) летом 2022 года - на 15 миллионов рублей.Также в понедельник будут рассмотрены аналогичные протоколы в отношении сервиса по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest). Максимальный штраф - 18 миллионов рублей.Кроме того, будут рассмотрены четыре протокола по части 8 статьи 13.11 КоАП за первичный отказ локализовать персональные данные россиян - на компанию Agoda (сервис бронирования отелей), MyHeritage Ltd. (сервис по составлению семейного древа), Molchanovs Pte Ltd (производитель снаряжения для дайвинга) и разработчика программ Proxima Beta. Им грозит штраф до шести миллионов рублей.А на 9 ноября намечено рассмотрение ещё пяти протоколов за отказ в локализации персональных данных, как первично, так и вторично, в отношении Airbnb, Spotify, криптовалютной биржи Coinbase Ireland Limited, спортивной федерации по дайвингу AIDA International и логистической компании United Parcel Service.

https://ria.ru/20231012/shtraf-1902215685.html

https://ria.ru/20230904/tinder-1894023988.html

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google, россия, москва