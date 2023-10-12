https://ria.ru/20231012/shtraf-1902215685.html

Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.10.2023

Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы на 15 миллионов рублей оштрафовал видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:02

2023-10-12T12:02

2023-10-12T12:07

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы на 15 миллионов рублей оштрафовал видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Летом компания была оштрафована на один миллион рублей за первичный отказ локализовать персональные данные россиян. После этого Роскомнадзор неоднократно предлагал Zoom выполнить требования, однако не встретил понимания и составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян (часть 9 статьи 13.11 КоАП РФ).Заедание прошло без участия представителей компании, присутствовал лишь юрист из Роскомнадзора.

https://ria.ru/20230904/tinder-1894023988.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)