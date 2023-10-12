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Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.10.2023
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12:02 12.10.2023 (обновлено: 12:07 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902215685.html
Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.10.2023
Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы на 15 миллионов рублей оштрафовал видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:02
2023-10-12T12:07
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы на 15 миллионов рублей оштрафовал видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Летом компания была оштрафована на один миллион рублей за первичный отказ локализовать персональные данные россиян. После этого Роскомнадзор неоднократно предлагал Zoom выполнить требования, однако не встретил понимания и составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян (часть 9 статьи 13.11 КоАП РФ).Заедание прошло без участия представителей компании, присутствовал лишь юрист из Роскомнадзора.
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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Zoom на 15 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы на 15 миллионов рублей оштрафовал видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Летом компания была оштрафована на один миллион рублей за первичный отказ локализовать персональные данные россиян. После этого Роскомнадзор неоднократно предлагал Zoom выполнить требования, однако не встретил понимания и составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян (часть 9 статьи 13.11 КоАП РФ).
Заедание прошло без участия представителей компании, присутствовал лишь юрист из Роскомнадзора.
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