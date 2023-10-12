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Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу - РИА Новости, 13.10.2023
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12:23 12.10.2023 (обновлено: 12:24 13.10.2023)
https://ria.ru/20231012/shkolnitsa-1902494984.html
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу - РИА Новости, 13.10.2023
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу
Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-13T12:24
происшествия
кармаскалинский район
уфа
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что в одной из школ Кармаскалинского района во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников 6 класса избили одноклассницу. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение. "Вчера доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу бригадой санитарной авиации. Находится на стационарном лечении в отделении травматологии. Состояние средней тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
кармаскалинский район
уфа
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происшествия, кармаскалинский район, уфа
Происшествия, Кармаскалинский район, Уфа
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу

Школьницу, избитую одноклассниками во время урока, доставили санавиацией в Уфу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что в одной из школ Кармаскалинского района во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников 6 класса избили одноклассницу. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение.
"Вчера доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу бригадой санитарной авиации. Находится на стационарном лечении в отделении травматологии. Состояние средней тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.
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ПроисшествияКармаскалинский районУфа
 
 
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