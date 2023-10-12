https://ria.ru/20231012/shkolnitsa-1902494984.html

Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу

Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу - РИА Новости, 13.10.2023

Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу

Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T12:23

2023-10-12T12:23

2023-10-13T12:24

происшествия

кармаскалинский район

уфа

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что в одной из школ Кармаскалинского района во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников 6 класса избили одноклассницу. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение. "Вчера доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу бригадой санитарной авиации. Находится на стационарном лечении в отделении травматологии. Состояние средней тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.

https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html

кармаскалинский район

уфа

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2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, кармаскалинский район, уфа