https://ria.ru/20231012/shkolnitsa-1902494984.html
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу - РИА Новости, 13.10.2023
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу
Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T12:23
2023-10-12T12:23
2023-10-13T12:24
происшествия
кармаскалинский район
уфа
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Школьницу, которую избили одноклассники во время урока, когда учитель вышел из класса в башкирском селе, доставили санавиацией в уфимскую больницу, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что в одной из школ Кармаскалинского района во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников 6 класса избили одноклассницу. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение. "Вчера доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу бригадой санитарной авиации. Находится на стационарном лечении в отделении травматологии. Состояние средней тяжести", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Башкирии.
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
кармаскалинский район
уфа
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кармаскалинский район, уфа
Происшествия, Кармаскалинский район, Уфа
Школьницу, избитую одноклассниками, доставили санавиацией в Уфу
Школьницу, избитую одноклассниками во время урока, доставили санавиацией в Уфу