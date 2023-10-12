https://ria.ru/20231012/sderot-1902229192.html

Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей

Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей - РИА Новости, 12.10.2023

Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей

Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал власти вывезти мирное население, сообщил портал Ynet. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:59

2023-10-12T12:59

2023-10-12T14:45

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал власти вывезти мирное население, сообщил портал Ynet."Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города", — говорится в публикации.Сдерот с населением примерно 27 тысяч человек находится недалеко от границы с сектором Газа. В субботу в этом городе шли бои, к вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении контроля над населенным пунктом.Кроме того, Сдерот продолжает подвергаться ракетным ударам со стороны Газы, сегодня в результате одного из них пострадали пять человек.По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

https://ria.ru/20231012/khamas-1902230839.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сдерот, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году