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Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей - РИА Новости, 12.10.2023
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12:59 12.10.2023 (обновлено: 14:45 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/sderot-1902229192.html
Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей
Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей - РИА Новости, 12.10.2023
Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей
Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал власти вывезти мирное население, сообщил портал Ynet. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:59
2023-10-12T14:45
в мире
сдерот
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал власти вывезти мирное население, сообщил портал Ynet."Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города", — говорится в публикации.Сдерот с населением примерно 27 тысяч человек находится недалеко от границы с сектором Газа. В субботу в этом городе шли бои, к вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении контроля над населенным пунктом.Кроме того, Сдерот продолжает подвергаться ракетным ударам со стороны Газы, сегодня в результате одного из них пострадали пять человек.По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
https://ria.ru/20231012/khamas-1902230839.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, сдерот, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сдерот, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей

Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать более 27 тысяч жителей

© AP Photo / Ilan AssayagИзраильский военный и местная жительница в Сдероте
Израильский военный и местная жительница в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ilan Assayag
Израильский военный и местная жительница в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал власти вывезти мирное население, сообщил портал Ynet.
"Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города", — говорится в публикации.
Бойцы движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
ТВ: в атаке на Израиль приняли участие около трех тысяч бойцов ХАМАС
13:09
Сдерот с населением примерно 27 тысяч человек находится недалеко от границы с сектором Газа. В субботу в этом городе шли бои, к вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении контроля над населенным пунктом.
Кроме того, Сдерот продолжает подвергаться ракетным ударам со стороны Газы, сегодня в результате одного из них пострадали пять человек.
По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
08:00
На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.
Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
 
В миреСдеротИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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